وفاء الكيلاني تكشف حقيقة انفصالها عن تيم حسن دون قصد بهذه الصورة!

نشرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني صورة لها، حسمت مجدداً أنباء انفصالها عن زوجها الممثل السوري تيم حسن .

وظهرت وفاء الكيلاني بالصورة التي رصدتها “وطن” وهي في منزلها تستند على الأريكة.

وعلقت وفاء الكيلاني على صورتها قائلة: “منمسي”.

وفوراً، ربط المتابعون صورة وفاء، بصورة أخرى لتيم حسن في نفس الموقع وعلى نفس الأريكة.

كما نشر تيم حسن الصورة في 24 آذار / مارس من العام الماضي، ما أكد للجمهور أن هذه الصورة هي من منزلهما.

وما زاد ثقة المتابعين بأن وفاء الكيلاني وتيم حسن لم ينفصلا، هو أن الأخير وضع علامة إعجاب على صورة زوجته الأخيرة.

عزاء حاتم علي

كما سبق أن تداول ناشطون صورة لباقة ورد أُرسلت باسم كلاً من تيم حسن ووفاء كيلاني، إلى عائلة المخرج السوري الراحل حاتم علي.

كما حضرت وفاء الكيلاني عزاء الراحل حاتم علي، في سوريا. حيث انتشرت صور لها وهي تقف إلى جانب منى واصف وسلمى المصري.

واعتبر الجمهور حينها أن كلا الموقفين يدلان على أن الأنباء المتداولة حول طلاقهما غير صحيحة. وأن وفاء كيلاني حضرت العزاء برفقة زوجها تيم حسن كأي ثنائي طبيعي.

100 ألف دولار مؤخر

كما نفت مصادر ما يُشاع عن انفصال تيم ووفاء، مؤكدة أن الثنائي لم ينفصلا وأن ما يجري تداوله غير صحيح، دون تقديم أي تفاصيل.

وكان الإعلامي اللبناني ایلي باسیل قال. إن وفاء الكیلاني تلقت مؤخر صداق بقیمة 100 ألف دولار بعد انفصالها عن تيم.

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