شدد رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، في تغريدات له عبر موقع تويتر، على الحاجة الملحة لإصلاح وضع جامعة الدول العربية.

وقال حمد بن جاسم خلال تغريداته التي أثارت تفاعلاً واسعاً ورصدتها (وطن): “سبق أن تحدثت في قضية الحاجة الملحة. لإصلاح وضع الجامعة العربية.”

سبق أن تحدثت في قضية الحاجة الملحة لإصلاح وضع الجامعة العربية. فإذا قدر الله عز وجل وتحقق الأمل في أن يكون هناك في الأيام والأسابيع القادمة توجه جاد لإعادة بناء مجلس التعاون الخليجي بشكل ينهي الانقسام ويؤطر العلاقة بين دوله، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 24, 2021

إعادة بناء مجلس التعاون الخليجي

وتابع:”فإذا قدر الله عز وجل وتحقق الأمل في أن يكون هناك في الأيام والأسابيع القادمة توجه جاد لإعادة بناء مجلس التعاون الخليجي. بشكل ينهي الانقسام ويؤطر العلاقة بين دوله، فإن تلك الخطوة ستكون بمثابة انطلاقة خليجية حقيقية.”

وشدد على أن ذلك من شأنه المساهمة في إخراج جامعة الدول العربية من “الوضع الحزين والبائس” الذي هي فيه منذ عقود طويلة.

وتكون هناك انطلاقة خليجيه حقيقية، فإن ذلك سوف يساهم من دون شك في إخراج الجامعة العربية من الوضع الحزين والبائس الذي هي فيه منذ عقود طويلة بما يمكنها من معالجة التحديات المصيرية التي يواجهها الوطن العربي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 24, 2021

وأكد حمد بن جاسم أن تلك الرؤية ضرورية لأجل معالجة التحديات المصيرية التي يواجها الوطن العربي ككل.

وشدد المسؤول القطري السابق مجددا على أن هذه الخطوة ضرورية. “نظراً لما يعاني منه الوضع العربي من تآكل مستمر بات يهدد دول الخليج عامة عاماً بعد عام.”

وكلنا ندرك ما يعاني منه الوضع العربي من تآكل مستمر بات يهدد دولنا بأزمات مستفحلة عاماً بعد عام. فلا بد والحال هذه من بث دماء وروح وسياسات جديدة في الجامعة العربية تكون مبنية على فلسفة مستقلة عن تفاصيل السياسات الفردية للدول الأعضاء في الجامعة، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 24, 2021

دماء وروح وسياسات جديدة

ولفت إلى ضرورة “بث دماء وروح وسياسات جديدة في الجامعة العربية، تكون مبنية على فلسفة مستقلة عن تفاصيل السياسات الفردية للدول الأعضاء في الجامعة”

وتضع ـ بحسب الشيخ حمد ـ المصلحة العربية العامة في المقام الأول، “وألا تكون الجامعة لتكريم المتقاعدين مع احترامي وتقديري لبعضهم”.

وتضع المصلحة العربية العامة في المقام الأول، وألا تكون الجامعة لتكريم المتقاعدين مع احترامي وتقديري لبعضهم! — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 24, 2021

ولاقت مبادرة حمد بن جاسم حول الجامعة العربية والانطلاقة الخليجية الجديدة تفاعلات عدة من قبل المتابعين عبر تويتر.

تفاعل واسع من تغريدات حمد بن جاسم

وأيد المغردون ما جاء في فحوى تغريدات المسؤول القطري السابق، مؤكدين بضرورة البدء بالعمل الفوري والجاد نحو هذا الطريق.

اول خطوة لتصحيح مسار الجامعة العربية الميتة هو نقلها من مصر الى دولة أخرى .. عندها حتماً سيظهر الامل بهذا الميت من جديد .. طالما أنها في مصر فمهما تم تغيير كركوزاتها فالمضمون ميت كسابقه وتاريخها .. لا اكثر — abdulrhman (@Aladib82) January 24, 2021

عدم تحرك الجامعة فى ازمات سوريا واليمن والعراق وليبيا وغيره يؤكد وفاة الجامعة منذ زمن ولافائدة من احيائها على النمط القديم وإذا وجد من يعيدها فيجب تغير الية عملها واهدفها وميثاقها وقبل ذلك تغيير العقلية القديمة — ابو حسان (@4rhlT6O6iW3kR9S) January 24, 2021

وفي هذا السياق قال أحد المعلقين: “الجامعة العربية لم تحقق شيئا ملموسا للمواطن العربي منذ انشاؤها٢٢مارس١٩٤٥بعد وضع الحرب العالمية الثانية أوزارها سنة١٩٤٤”

الجامعه لم تحقق شيئا ملموسا للمواطن العربي منذ انشاؤها٢٢مارس١٩٤٥بعد وضع الحرب العالميه الثانيه اوزارها سنة١٩٤٤وتعتبرلحدما جامعة الخلافات والتشرذم والمشادات كما حصل للملك عبدالله الله يرحمه مع القذافي ولا اذكر انها حققت شيئا الا منع عبدالكريم قاسم من غزو الكويت وطرد صدام من الكويت — عبيد البناء (@AbdullaAlmarr18) January 24, 2021

وتابع مستنكرا:” وتعتبر لحد ما جامعة الخلافات والتشرذم والمشادات. كما حصل للملك عبد الله الله يرحمه مع القذافي، ولا اذكر أنها حققت شيئا الا منع عبد الكريم قاسم من غزو الكويت وطرد صدام من الكويت”.

فيما قال مغرد آخر بوجوب نقل مقر الجامعة إلى دولة خليجية مع إعادة النظر في الميثاق الداخلي لها.

وقال: “الجامعة العربية يجب إعادة النظر في المكان والميثاق بالمساهمة الخليجية والعربية يجب أن يتغير المكان لدولة خليجية و أحسن مكان هو الكويت”.

الجامعة العربية

يجب إعادة النضر في المكان والميتاق بالمساهمة الخلجية والعربية

يجب أن يتغير المكان لدولة خليجية واحسن مكان هو الكويت — Lamnaouar Mohamed (@LamnaouarMoha9) January 24, 2021

وكان ناشطون أطلقوا حملة ساخرة من أداء جامعة الدول العربية، عقب إسقاط مشروع قرار فلسطيني يدين تطبيع الامارات مع إسرائيل.

كنتيجة لذلك دشن ناشطون حملة لجمع مليون توقيع، للمطالبة بتحويل مقر جامعة الدول العربية إلى “قاعة أفراح”. بسبب ما اعتبروه “استفادة كاملة من كيان عديم المنفعة”.

ويقع مقر الجامعة العربية، قرب ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية. في موقع فريد يطل على نهر النيل ومبنى الأوبرا المصرية وبرج القاهرة.

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