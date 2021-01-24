السيسي عن كورونا في مصر:”لا تندهشوا كلها جنود لله، وربنا لا يسلط علينا جنوده”!

تجاهل رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي التقارير الدولية التي انتقدت تعامل نظامه مع جائحة فيروس كورونا في مصر . معتبراً أن بلاده نموذجاً يحتذى به في التعامل مع الفيروس.

السيسي و كورونا في مصر!

وقال السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات السمكية شرق مصر. إن بلاده من الدول التي ينظر العالم لها باندهاش في مواجهة فيروس كورونا في مصر . مضيفاً: “لا تندهشوا كلها جنود لله، وربنا لا يسلط علينا جنوده”.

كما زعم السيسي، أن حكومته تعمل على تغيير أوضاع القرى المصرية، متابعاً: “الدولة لا تبيع الوهم للشعب بل نحاول أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع المواطنين”.

وألقى السيسي باللوم على النمو السكاني، قائلاً: “النمو السكاني يلتهم كل عمليات الإنتاج والتنمية. هذا الأمر يجب أن يهتم به الجميع على مستوى الدولة، قطاعات حكومية ومدنية وأهل الدين والإعلام”.

وحسب قول السيسي، فإن النمو السكاني يجعل المواطن لا يشعر بكل الجهد المبذول من قبل الدولة. مضيفاً: “تناقص معدلات التحسن ترجع إلى صعود معدل آخر بشكل موازي، وهو النمو السكاني”.

سد النهضة

وفيما يتعلق بسد النهضة، قال السيسي، إن بلاده تسعى لإعادة صياغة استخدام المياه. لافتاً إلى مساعي حكومته لتدشين ستة محطات تحلية.

الجدير ذكره أن مصر تسجل ارتفاعاً في معدلات تفشي فيروس كورونا منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وازداد خلال الأيام الأخيرة.

كما تتهم السلطات المصرية بإخفاء الأرقام الحقيقية بشأن إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك وفق تقارير دولية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تراجع نسب الشفاء بين مرضى كورونا في مصر.

وقالت الوزارة إن بياناتها تؤكد تراجع نسب شفاء مرضى كورونا في المستشفيات إلى 78.4% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الذين تم تسجيلهم في مصر هو 159715 شخصا، من ضمنهم 125171 حالة تم شفاؤها، و8801 حالة وفاة.

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