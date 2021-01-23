شاهد ماذا فعل خريجو كلية الشرطة أمام الأمير تميم فصفق لهم بحرارة

أبهر خريجو كلية الشرطة في قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، خلال عرض قدموه في حفل تخرجهم.

“ملتزمون بمبادئنا وقيمنا” مقولة الأمير تميم

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” تشكيل خريجين الكلية بأجسادهم مقول الأمير تميم “ملتزمون بمبادئنا وقيمنا”. الأمر الذي دفع الأمير إلى التصفيق لهم بحرارة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحترافية العالية لضباط كلية الشرطة بقطر. مشيدين بالبلاد وأميرها تميم بن حمد.

وفي السياق، رعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.

جاء ذلك بمعهد تدريب الشرطة بمنطقة السيلية، بحضور رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

وحضر الحفل وزير الداخلية العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الداخلية الأردني سمير إبراهيم المبيضين.

بالإضافة لعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة وكبار الضباط القطريين.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو تكريم أمير قطر لأوائل الخريجين من طلبة الشرطة القطريين والمبتعثين.

فيديو | مراسم استلام وتسليم العلم من الدفعة الثالثة للدفعة الرابعة | #الخليج_أونلاين #نبض_الخليج pic.twitter.com/3d6YaoTtmB — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) January 23, 2021

صور | تشكيلات عسكرية خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة من مرشحي كلية الشرطة | #الخليج_أونلاين #نبض_الخليج pic.twitter.com/r2gjYuzqJD — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) January 23, 2021

وحفل هذا العام كان استثنائياً، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث اتخذت وزارة الداخلية جميع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.

خريجون مبتعثون في كلية الشرطة

وتسلم المرشحون، الذين وصل عددهم إلى 112 مرشحاً، منهم خريجون مبتعثون من الأردن وفلسطين واليمن، شهادات التخرج.

جاء ذلك بعد اجتيازهم جميع المتطلبات الأكاديمية والتدريبية لنيل درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة بنجاح وتميز.

وأمضى المرشحون 4 سنوات بالكلية اجتازوا فيها 130 ساعة مُكتسبة أهّلتهم للحصول على بكالوريوس القانون وعلوم الشرطة.

كما اجتازوا العديد من الدورات التخصصية والبرامج التدريبية للحصول على هذا المؤهل.

كلية الشرطة في قطر

وركزت كلية الشرطة في قطر منذ نشأتها على أن تكون برامجها بما يتماشى مع المعايير الدولية والحصول على الاعتراف الرسمي من وزارة التعليم والتعليم العالي.

وتسعى الكلية حاليًا من أجل الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي بما يجعلها أول كلية في المنطقة تحصل على هذا الاعتماد.

ويقضي الطالب بكلية الشرطة 4 سنوات للحصول على بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية.

حيث يدرس 130 ساعة، ويقوم بدراسة مواد خاصة في القانون وأخرى متعلقة بقانون الشرطة.

إضافةً إلى مواد مجتمعية، وتم اختيار مناهج الكلية بعناية حتى يتم تأهيل ضابط عصري يتوافق مع متطلبات العصر.

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