هذا ما فعله خريجو كلية الشرطة أمام الامير تميم
خريجو كلية الشرطة في قطر
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شاهد ماذا فعل خريجو كلية الشرطة أمام الأمير تميم فصفق لهم بحرارة

بحضور وزيرا الداخلية الأردني والعُماني

كتب وطن
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أبهر خريجو ، آل ثاني، خلال عرض قدموه في حفل تخرجهم.

“ملتزمون بمبادئنا وقيمنا” مقولة الأمير تميم

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” تشكيل خريجين الكلية بأجسادهم مقول الأمير تميم “ملتزمون بمبادئنا وقيمنا”. الأمر الذي دفع الأمير إلى التصفيق لهم بحرارة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحترافية العالية لضباط كلية الشرطة بقطر. مشيدين بالبلاد وأميرها تميم بن حمد.

وفي السياق، رعى أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.

جاء ذلك بمعهد تدريب الشرطة بمنطقة السيلية، بحضور رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

وحضر الحفل وزير الداخلية العُماني حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الداخلية الأردني سمير إبراهيم المبيضين.

بالإضافة لعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة وكبار الضباط القطريين.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو تكريم أمير قطر لأوائل الخريجين من طلبة الشرطة القطريين والمبتعثين.

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وحفل هذا العام كان استثنائياً، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث اتخذت وزارة الداخلية جميع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.

خريجون مبتعثون في كلية الشرطة

وتسلم المرشحون، الذين وصل عددهم إلى 112 مرشحاً، منهم خريجون مبتعثون من وفلسطين واليمن، شهادات التخرج.

جاء ذلك بعد اجتيازهم جميع المتطلبات الأكاديمية والتدريبية لنيل درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة بنجاح وتميز.

وأمضى المرشحون 4 سنوات بالكلية اجتازوا فيها 130 ساعة مُكتسبة أهّلتهم للحصول على بكالوريوس القانون وعلوم الشرطة.

كما اجتازوا العديد من الدورات التخصصية والبرامج التدريبية للحصول على هذا المؤهل.

كلية الشرطة في قطر

وركزت كلية الشرطة في قطر منذ نشأتها على أن تكون برامجها بما يتماشى مع المعايير الدولية والحصول على الاعتراف الرسمي من وزارة التعليم والتعليم العالي.

وتسعى الكلية حاليًا من أجل الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي بما يجعلها أول كلية في المنطقة تحصل على هذا الاعتماد.

ويقضي الطالب بكلية الشرطة 4 سنوات للحصول على بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية.

حيث يدرس 130 ساعة، ويقوم بدراسة مواد خاصة في القانون وأخرى متعلقة بقانون الشرطة.

إضافةً إلى مواد مجتمعية، وتم اختيار مناهج الكلية بعناية حتى يتم تأهيل ضابط عصري يتوافق مع متطلبات العصر.

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