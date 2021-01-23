ماذا فعلت شذى حسون في ساحة الطيران
شذى حسون
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شاهد ماذا فعلت شذى حسون حتى أثارت غضب العراقيين بعدما ظهرت في ساحة الطيران

في مكان التفجير الانتحاري المزدوج

كتب وطن
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أثارت المطربة العراقية موجة غضب واسعة، بعد زيارتها مكان تفجير وسط بغداد.

ونشرت شذى حسون فيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن”، ظهرت خلاله تمشي بين آثار دماء ضحايا التفجير.

وأرفقت حسون الفيديو بتعليق قالت فيه: “زيارتي اليوم لمنطقة التفجير كانت جدا محزنة بالأخص عند رؤية دم الشهداء إلى الآن يسري في ساحة الطيران”.

وتابعت: “سوق البالة اللي هو سوق للفقراء يبيعون به أشياء بسيطة جدا علمود يسترزقون، الله يرحمهم وإن شاء الله عراقنا دايما صامد وقوي”.

ماذا فعلت حسون حتى ثار غضب العراقيين؟

وظهرت المطربة الشهيرة وهي ترتدي جاكيت أسود مطرز بفرو باللون الزهري، نتيجة لذلك ثار غضب العراقيين اتجاهها.

وكانت معظم التعليقات تتمحور حول عدم مناسبة ملابس شذى حسون للحدث، وأنها تليق بالحفلات وليس بمكان به دماء عشرات الضحايا التي سقطت في ساحة الطيران.

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وجاء في أحد التعليقات:”إلبسي أسود والله عيب، جاية متأنقة وتعملين علامة النصر على دم الشهداء”.

وكتب آخر: “لماذا التصوير والاستعراض؟ أم أنك تبحثين عن نزهة فقط؟ وملابسك لا تناسب الوضع”.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد أول أمس الخميس، تفجيرين انتحاريين  أسفرا عن مقتل نحو 32 شخصا، وإصابة ما يزيد على 100 شخص.

وكان مهاجمان قد نفذا التفجيرين وسط حشد من المتسوقين في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران.

ويعد هذا الهجوم، هو الأكبر الذي تشهده بغداد منذ ثلاث سنوات.

والأهم من ذلك كله وجه المغردون عبر الوسم أصابع الاتهام إلى المملكة العربية ، واتهموها بدعمها للإرهاب في .

وحمل البعض المسؤولية الكاملة حول الانفجار الذي وقع للمملكة ولي العهد .

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