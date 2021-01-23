عارضة الأزياء الأمريكية كريس تيغن وبايدن
عارضة الأزياء الأمريكية كريس تيغن وبايدن
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شاهد عارضة الأزياء التي تابعها بايدن في يوم تنصيبه بعدما حظرها ترامب 4 سنوات

13 شخصاً يتابعهم بايدن

كتب وطن
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استجاب الرئيس الأمريكي لطلب عارضة الأزياء الأمريكية كريس تيغن بشأن متابعتها على “”.

في يوم التنصيب

وفوجئت عارضة الأزياء الأمريكية “35 عاماً” بقبول بايدن طلب متابعة تغريداتها حيث انضم لقائمة متابعيها في يوم تنصيبه.

البداية كانت عندما طلبت كريس تيغن من جو بايدن متابعة حسابها على “تويتر” في يوم تنصيبه بعدما أبلغته أن الرئيس السابق ، حظرها من جانب حسابه لمدة 4 سنوات.

13 شخصاً يتابعهم بايدن

وأصبحت من بين 13 شخصا فقط يتابعهم الرئيس الأمريكي عبر “تويتر” إلى جانب حسابات البيت الأبيض وزوجته جيل بايدن.

ويتابع بايدن أيضاً فريق البيت الأبيض الخاص بالاستجابة لفيروس “كورونا” المستجد ومديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدنغفيلد.

كما يتابع على تويتر نائبته كاميلا هاريس، وكبير موظفي البيت الأبيض رونالد كلاين.

هذا ما كتبته عارضة الأزياء بعدما تابعها بايدن

وعندما اكتشفت كريسي تيغن أن جو بايدن أصبح يتابعها على “تويتر”، غردت بدهشة: “يا إلهي”.

وقالت في تغريدة أخرى: “أعتقد أنه يجب أن أمتنع عن التغريد”.

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عارضة الأزياء التي تابعها بايدن في حفل التنصيب

وكانت كريسي تيغن قد حضرت مشاركة زوجها المغني الأمريكي جون ليجند في حفل تنصيب جو بايدن إذ غنى أغنيته “Feeling Good”.

وكريسي تيغن هي عارضة أزياء أمريكية ظهرت لأول مرة في العدد السنوي لملابس البحر من مجلة “سبورتس إلسترايتد” الرياضية في عام 2010.

ونالت عارضة الأزياء الأمريكية الشهرة من برنامج “ليب سينك باتل” بجانب المغني إل إل كول جي.

وفي عام 2017 أدرجت تيغن في قائمة مجلة “ماكسيم” السنوية لأجمل 100 امرأة في العالم.

بايدن يؤدي القسم

وأدى الديمقراطي جو بايدن مساء الأربعاء رسميا اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة خلفا للجمهوري دونالد ترامب.

كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية إلى جانب بايدن نائبة له خلفا لمايك بنس في مراسم تنصيب جرت في مبنى الكونغرس بحضور رؤساء سابقين.

وتم تأمين مراسم الحفل بنشر 25 ألف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن لتأمين المنطقة بعد حادثة اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري.

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