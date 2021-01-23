القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان .. ولماذا يخشى “الأبيض” من مسلسل السقوط!

يلتقي فريقا الزمالك وأسوان مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

وتلعب المباراة على ملعب بتروسبورت.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وستقام مباراة الزمالك، والفريق المستضيف أسوان عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة الخامسة بتوقيت مصر وفلسطين.

كما ستبث المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبوت الرياضية المصرية” على قناة “ON Time Sport 1” عبر القمر الصناعي نايل سات، بتردد 10853.

معلق المباراة

وسيعلق على مباراة مواجهة الزمالك المصري “البيضاوي” ضد الخصم وعلى ميدانه المعلق المصري حاتم بطيشة.

محمود علاء يغيب عن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان ⚪️🏹#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/ITZ6rCzp0j — Yallakora (@Yallakoranow) January 22, 2021

ويحتل الزمالك المصري المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف غريمه التقليدي المتصدر الأهلي برصيد20 نقطة.

كما يحتل الفريق المنافس أسوان المركز الخامس عشر، برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوي المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أسوان

وقد استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة أسوان:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

خشية من مسلسل السقوط!

كما ويتطلع الزمالك لتحقيق انتصار سادس على التوالي من خلال مباراة أسوان للعودة إلى صدارة الدوري مجددًا نظرًا لفوز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة (3-2) .

ويخشى مشجعو الزمالك من بداية مسلسل السقوط في مواجهة أسوان، أحد الفرق المصارعة على البقاء في الدوري الممتاز، بعدما سبق وتلقى منه الأبيض الخسارة أيضًا في مواجهة الدور الثاني بالموسم الماضي.

ورغم تفوق الزمالك في مواجهات الفرق الكبرى بالموسم الماضي، حيث حقق الفوز على بيراميدز ذهابًا وإيابًا، والفوز على الأهلي 3-1 في مواجهة الدور الثاني، بعدما رفض خوض مباراة الدور الأول، إلا أن السقوط في عدد من المباريات أمام فرق المؤخرة، تسبب في خسارته للقب الدوري.

كما لا يمكن نسيان تعادل الزمالك في الموسم الماضي مع إف سي مصر، أحد أبرز علامات سقوط الزمالك أمام فرق المؤخرة بجدول الدوري.

الثأر

في الموسم الماضي وتحديدًا الأسبوع الـ28 حقق أسوان انتصارًا تاريخيًا على حساب الزمالك بهدف دون رد في معقل “استاد القاهرة”.

فوز أسوان هو الأول على حساب الزمالك خلال تاريخ مواجهات الفريقين، كما كان هذا الفوز سببًا في إبعاد الفريق الأبيض عن مواصلة منافسة الأهلي على لقب الدوري بصورة رسمية.

وسبق وأن واجه الزمالك منافسه أسوان في 18 مناسبة كان التفوق من نصيب الأبيض 12 مرة، مقابل خمس تعادلات وخسارة.

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