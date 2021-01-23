الأمير السعودي خالد بن فهد
خالد بن فهد
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الأمير السعودي خالد بن فهد يتصدر محركات البحث بشكل مفاجئ.. ماذا حدث له؟

حساب سعودي كشف تفاصيل الوعكة

كتب وطن
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تصدر التريند السعودي بتويتر وكذلك محركات البحث خلال الساعات الأخيرة.

واتضح بمطالعة وسم باسمه تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة أن تعرض لوعكة صحية مفاجأة.

وبرزت تغريدة عبر الوسم للإعلامي عبدالعزيز المريسل قال فيها: “حمداً لله بالسلامة لابن الفهد الامير خالد بن فهد من الوعكة الصحية التي مرت به وطهور ان شاء الله”.

بينما كشف حساب سعودي باسم “أبوناصر” تفاصيل هذه الوعكة.

وقال: “تعرض سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد حفظه الله ورعاه لعارض صحي عبارة عن زكمة خفيفة”.

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وتابع:”وهو الآن بخير وعافية والحمدلله ويشكر جميع من سأل عنه للإطمئنان على صحة سموه”.

كما كتب عبدالعزيز بن سعود بن فهد:”حبيت اطمن كل من سأل عن عمي ووالدي الأمير خالد بن فهد انه ولله الحمد بخير وصحة وعافية اسال الله الكريم ان يديمها عليه”

ولم يصدر أي بيان رسمي من الديوان بخصوص هذه الوعكة التي ألمت بالأمير السعودي.

من هو خالد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود؟

ومعروف أن خالد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد عام 1964 في مدينة .

وهو الأبن الأصغر للملك فهد من زوجته الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد آل جلوي.

بعد تخرجه من الثانوية سافر لإكمال دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج من جامعة جاكسونفيل بولاية فلوريدا تخصص إدارة أعمال.

كما لم يشغل بن فهد أي منصب سياسي وتفرغ لأعماله التجارية الخاصة.

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