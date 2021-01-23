الأمير السعودي خالد بن فهد يتصدر محركات البحث بشكل مفاجئ.. ماذا حدث له؟

تصدر الأمير السعودي خالد بن فهد التريند السعودي بتويتر وكذلك محركات البحث خلال الساعات الأخيرة.

#خالد_بن_فهد طهور ان شاء الله ربي يحفظه ويمتعك بالصحة والعافيه يالغالي ..❤️ pic.twitter.com/0sBuEPxWo8 — وَبَرّاَ بَِوالِدتِي ❤️ (@abumshal99999) January 23, 2021

واتضح بمطالعة وسم باسمه تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة أن خالد بن فهد تعرض لوعكة صحية مفاجأة.

#خالد_بن_فهد الكل خالد ابن الفهد الكل يدعو بان يمن عليه بالصحه والعافيه اللهم احفظ والبس عبدك خالد بن الفهد لباس الصحه والعافيه يارب فأن قدرتك تفوق قدرت الأطباء 🤲🏻🙏 pic.twitter.com/9LRVoFnZry — حمد الضويحي (@hamad61648937) January 23, 2021

وبرزت تغريدة عبر الوسم للإعلامي عبدالعزيز المريسل قال فيها: “حمداً لله بالسلامة لابن الفهد الامير خالد بن فهد من الوعكة الصحية التي مرت به وطهور ان شاء الله”.

حمداً لله بالسلامة لإبن الفهد الامير #خالد_بن_فهد من الوعكة الصحية التي مرت به و طهور ان شاء الله

#سلامتك_يا_الداعم

. pic.twitter.com/8j1KELi67o — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 22, 2021

بينما كشف حساب سعودي باسم “أبوناصر” تفاصيل هذه الوعكة.

وقال: “تعرض سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد حفظه الله ورعاه لعارض صحي عبارة عن زكمة خفيفة”.

تعرض سيدي صاحب السموالملكي الأمير #خالد_بن_فهد حفظه الله ورعاه لعارض صحي عباره عن زكمه خفيفه وهو الآن بخير وعافيه والحمدلله ويشكرجميع من سأل عنه للأطمئنان على صحة سموه .حفظ الله سيدي الغالي وأمد في عمره🤲 pic.twitter.com/wind5IIyrH — ابونااصر.. (@ben_aftan) January 22, 2021

وتابع:”وهو الآن بخير وعافية والحمدلله ويشكر جميع من سأل عنه للإطمئنان على صحة سموه”.

كما كتب عبدالعزيز بن سعود بن فهد:”حبيت اطمن كل من سأل عن عمي ووالدي الأمير خالد بن فهد انه ولله الحمد بخير وصحة وعافية اسال الله الكريم ان يديمها عليه”

حبيت اطمن كل من سأل عن عمي ووالدي #الأمير_خالد_بن_فهد انه ولله الحمد بخير وصحة وعافية

اسال الله الكريم ان يديمها عليه وان يزيده من واسع فضله وجوده وكرمه كما اسال الله الكريم ان يجزي كل من دعا لعمي خير الجزاء وان يتقبل دعواتهم وان يسخر من يدعوا لهم#خالد_بن_فهد pic.twitter.com/b9AYh1N6rp — عبدالعزيز بن سعود بن فهد (@AzizSFA_AlSaud) January 23, 2021

ولم يصدر أي بيان رسمي من الديوان بخصوص هذه الوعكة التي ألمت بالأمير السعودي.

من هو خالد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود؟

ومعروف أن خالد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد عام 1964 في مدينة الرياض.

وهو الأبن الأصغر للملك فهد من زوجته الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد آل جلوي.

بعد تخرجه من الثانوية سافر لإكمال دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج من جامعة جاكسونفيل بولاية فلوريدا تخصص إدارة أعمال.

كما لم يشغل بن فهد أي منصب سياسي وتفرغ لأعماله التجارية الخاصة.

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