نضال الأحمدية تسيئ للسوريين
نضال الأحمدية
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“أنا بقرف من الغريب”.. شاهد إساءة نضال الأحمدية للاجئين السوريين التي أثارت ضجة!

"اللبناني نظيف جداً أما الغريب فلا أعلم"

كتب وطن
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فجرت الإعلامية اللبنانية ، موجة غضب واسعة بين الناشطين، بعد إساءتها للنازحين و في .

وقالت نضال الأحمدية بالفيديو المتداول على نطاق واسع، ورصدته “وطن: “أنا لا أعرف أن أطبخ. ولا أطلب دليفري بعدما أصبح هناك نازحون كثيرون في لبنان، واحتلوا الوظائف”.

“أنا بقرف من الغريب”

وتابعت نضال: “أنا أشعر بالقرف، اللبناني نظيف جداً، أما الغريب فلا أعلم هل هو نظيف أو غير نظيف”.

هجوم سوري

وتعرضت نضال الأحمدية إلى هجوم واسع من المغردين، خاصة السوريين كونهم يشكلون النسبة الأكبر من النازحين في لبنان.

ورأى الناشطون أن ما قالته نضال الأحمدية عنصرية خاصة أنها استخدمت مصطلحات مثل “احتلال، الغريب”.

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ليست أول مرة!

وسبق أن صدمت نضال الأحمدية الجمهور بتصريح حين دعت علناً إلى طرد اللاجئين السوريين من لبنان.

جاء ذلك قبل 6 سنوات، على خلفية جريمة اقتحام منزل الشاب سليمان ابو غادر (26 عاما) وذبحه وطعن والدته في بلدة العبادية.

وكتبت نضال الأحمدية حينها: “لأول مرة أعلن أن بيتي كله يعيش فيه سوريون لاجئون وأتكفل بكل احتياجاتهم منذ ثلاث سنوات وفوق ذلك استأجرت كي أجد فراشاً”.

وتابعت: “لكن علينا أن نطرد كل سوري غير متأكدين منه.. لا رحمة مع الشياطين.. قتل الله كل من يقتل بريئاً لأجل دينه وربه “.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو حوالي 1.5 مليون لاجئ، ومليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين.

ويعيش اللاجئون السوريون في للبنان في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية في البلاد.

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