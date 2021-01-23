“أنا بقرف من الغريب”.. شاهد إساءة نضال الأحمدية للاجئين السوريين التي أثارت ضجة!

فجرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، موجة غضب واسعة بين الناشطين، بعد إساءتها للنازحين و اللاجئين السوريين في لبنان.

وقالت نضال الأحمدية بالفيديو المتداول على نطاق واسع، ورصدته “وطن: “أنا لا أعرف أن أطبخ. ولا أطلب دليفري بعدما أصبح هناك نازحون كثيرون في لبنان، واحتلوا الوظائف”.

“أنا بقرف من الغريب”

وتابعت نضال: “أنا أشعر بالقرف، اللبناني نظيف جداً، أما الغريب فلا أعلم هل هو نظيف أو غير نظيف”.

لما تكون النفسية قرفة وبتقرف .. كتير عنصرية كتير متعجرفة كتير متكبرة وكتير محدودة بفكرها ياعيب الشوم 😷 قومي اعصري ع حالك حامضة #نضال_الأحمديةpic.twitter.com/Rgyw8hFvT4 — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) January 22, 2021

هجوم سوري

وتعرضت نضال الأحمدية إلى هجوم واسع من المغردين، خاصة السوريين كونهم يشكلون النسبة الأكبر من النازحين في لبنان.

الوساخة في الفكر والتفكير #العنصرية والعنجهية في الكلام

الجهل والكراهية والحقد في هذا المقطع:

١-استخدام منطق "احتلال" للإشارة إلى العمل الذي يحتاج له النازح

٢-من قال كل "اللبنانيين" نظيفون؟ أعرف لبنانيين وسخين جسديا وفكريًا

٣-منطق "الغريب" يُستعمل لتبرير العنصرية#نضال_الأحمدية pic.twitter.com/KsXkIMwRso — Joe Khawly – جو الخولي (@JKhawlyAH) January 22, 2021

ما فينا نلغي العنصرية من الأرض اذا حكينا ع الشخص العنصري و عطيناه أكبر من حجمو

محاربة الحماقة حماقة

(لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها)

دشروها هي #نضال_الأحمدية مو محسوبة ع العقلاء و ما كل ما حكت شي تعصبوا ما بينعتب عليها — Yaِel Jabbour (@MYJabbour) January 22, 2021

ما بعرف كيف شخص بهالمستوى من القرف شكلا ومضمونا ممكن يتفوه بهالكلام! هزلت #نضال_الأحمدية خرسي https://t.co/21aCr2TZnR — Wissam F (@WissamFakih4) January 22, 2021

يستطيع ديتول أن يقضي على 99.9 % من الجراثيم .. النسبة الباقية التي لم يستَطع القضاء عليها تُدعى ب #نضال_الأحمدية لشدة قبحها وقذارتها — ⁦🅰️⁩ntonio (@AntonioKhashouf) January 22, 2021

ورأى الناشطون أن ما قالته نضال الأحمدية عنصرية خاصة أنها استخدمت مصطلحات مثل “احتلال، الغريب”.

بشرفك ماحدا نصحك تتطلعي بالمراية قبل ماتحكي شوفتك بتعمل قرف ماقدرت كمل الفيديو من شكل المقرف #نضال_الاحمدية — mohamad alibrahim (@alhamdo981) January 23, 2021

كمية المرض بهالتويت عم تشرشر من برا لجوا.. تفه بس#نضال_الأحمدية https://t.co/NicV81ENYQ — Tagreed Yehya (@tagreed_yehya) January 22, 2021

بشعة ومقرفة العنصرية… بتخلي الشخص يسقط فورا من عيون الكل…. يا عيب الشوم عليكي و عيب اذا ما بتتحاكمي يوما ما كرمال اساءتك هي#نضال_الأحمدية@NidalAlAhmadieh https://t.co/6qmZjCR6wI — Hanna Haddad (@haddad_hanna) January 22, 2021

ليست أول مرة!

وسبق أن صدمت نضال الأحمدية الجمهور بتصريح حين دعت علناً إلى طرد اللاجئين السوريين من لبنان.

جاء ذلك قبل 6 سنوات، على خلفية جريمة اقتحام منزل الشاب سليمان ابو غادر (26 عاما) وذبحه وطعن والدته في بلدة العبادية.

وكتبت نضال الأحمدية حينها: “لأول مرة أعلن أن بيتي كله يعيش فيه سوريون لاجئون وأتكفل بكل احتياجاتهم منذ ثلاث سنوات وفوق ذلك استأجرت كي أجد فراشاً”.

وتابعت: “لكن علينا أن نطرد كل سوري غير متأكدين منه.. لا رحمة مع الشياطين.. قتل الله كل من يقتل بريئاً لأجل دينه وربه “.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو حوالي 1.5 مليون لاجئ، ومليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين.

ويعيش اللاجئون السوريون في للبنان في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية في البلاد.

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