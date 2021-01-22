هذا مصير طبيب مصري تسبب بوفاة النائب فلاح الصواغ أحد أهم الشخصيات في الكويت

أصدرت محكمة في الكويت، حكماً بسجن طبيب مصري موجود خارج البلاد 6 أشهر، في قضية وفاة النائب السابق بمجلس الأمة فلاح الصواغ بخطأ طبي.

“القتل الخطأ”

ووجهت المحكمة ل طبيب مصري تهمة القتل الخطأ للنائب الصواغ، وذلك خلال إجراء عملية جراحية له في المستشفى قبل أكثر من 4 أعوام.

تصحيح – محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار سالم العسعوسي تقضي بحبس دكتور كويتي 6 أشهر مع وقف التنفيذ عن تهمة القتل الخطأ في حق النائب السابق فلاح الصواغ. pic.twitter.com/cbvOl88Ok3 — المجلس (@Almajlliss) January 21, 2021

وقضت المحكمة كذلك بسجن طبيب كويتي متهم بذات القضية مدة شهر واحد مع وقف التنفيذ دون كفالة، وإلغاء الحكم السابق الصادر بحقه الذي كان يقضي بسجنه مدة عام.

عملية شفط دهون و خطأ طبي

وتوفي الصواغ في أكتوبر 2016، في مستشفى البابطين للتجميل والحروق بالكويت. بعد أن دخل المستشفى لإجراء عملية شفط دهون.

وشعر النائب الكويتي في حينها بألم مفاجئ في الصدر بعد العملية. حيث أدخل على إثر ذلك العناية المركزة وتوفي لاحقاً.

من أهم الشخصيات في الكويت

وكان النائب فلاح الصواغ الذي توفي بـ خطأ طبي من أهم الشخصيات السياسية والإنسانية في الكويت.

عمل النائب فلاح الصواغ في مؤسسة البترول الوطنية الكويتية سابقًا. وعضو جمعية الفنطاس التعاونية سابقًا.

كما شغل منصب نائب رئيس لجنة الفنطاس وجابر العلي للزكاة.

خاض الصواغ انتخابات مجلس الأمة عام 2009 و2012 في الدائرة الخامسة.

وحصل النائب الكويتي السابق في كلتا الدورتين على المركز الأول في الدائرة.

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