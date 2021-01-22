فلاح الصواغ توفي بسبب خطأ طبي على يد طبيب مصري
فلاح الصواغ
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هذا مصير طبيب مصري تسبب بوفاة النائب فلاح الصواغ أحد أهم الشخصيات في الكويت

كتب وطن
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أصدرت محكمة في ، حكماً بسجن طبيب مصري موجود خارج البلاد 6 أشهر، في قضية وفاة النائب السابق بمجلس الأمة بخطأ طبي.

“القتل الخطأ”

ووجهت المحكمة ل طبيب مصري تهمة القتل الخطأ للنائب الصواغ، وذلك خلال إجراء عملية جراحية له في المستشفى قبل أكثر من 4 أعوام.

وقضت المحكمة كذلك بسجن طبيب كويتي متهم بذات القضية مدة شهر واحد مع وقف التنفيذ دون كفالة، وإلغاء الحكم السابق الصادر بحقه الذي كان يقضي بسجنه مدة عام.

عملية شفط دهون و  

وتوفي الصواغ في أكتوبر 2016، في مستشفى البابطين للتجميل والحروق بالكويت. بعد أن دخل المستشفى لإجراء عملية شفط دهون.

وشعر النائب الكويتي في حينها بألم مفاجئ في الصدر بعد العملية. حيث أدخل على إثر ذلك العناية المركزة وتوفي لاحقاً.

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من أهم الشخصيات في الكويت 

وكان النائب فلاح الصواغ الذي توفي بـ خطأ طبي من أهم الشخصيات السياسية والإنسانية في الكويت.

عمل النائب فلاح الصواغ في مؤسسة البترول الوطنية الكويتية سابقًا. وعضو جمعية الفنطاس التعاونية سابقًا.

كما شغل منصب نائب رئيس لجنة الفنطاس وجابر العلي للزكاة.

خاض الصواغ انتخابات مجلس الأمة عام 2009 و2012 في الدائرة الخامسة.

وحصل النائب الكويتي السابق في كلتا الدورتين على المركز الأول في الدائرة.

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