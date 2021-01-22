لهذا السبب أزال بايدن “الكبسة الحمراء” التي وضعها ترامب على مكتب البيت الأبيض!

كشفت صور عن تخلي الرئيس الأمريكي جو بادين عن “الكبسة الحمراء” التي وضعها سلفه دونالد ترامب في المكتب الرئاسي بالبيت الأبيض.

“الكبسة الحمراء” في البيت الأبيض

وعلى مدار سنوات حكم ترامب أثارت الكبسة الحمراء الدهشة لدى الكثير من ضيوفه.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

سرّ الكبسة الحمراء وترامب!

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن الكبسة الخاصة بترامب لم تكن ظاهرة في صور بايدن الجديدة التي التقطت الخميس .

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب من محبي المشروبات الغازية. ووضع هذا الزر لتصله تلك المشروبات بضغطة واحدة.

وبالضغط على الكبسة الحمراء يتم استدعاء أحد الموظفين لتقديم مشروب “الدايت كولا”.

وأشارت “ذا هيل” الأمريكية، إلى أن ترامب كان يستهلك بانتظام 12 علبة من الدايت كولا يومياً.

“مزحة الزر النووي”

وكتب الموظف السابق في البيت الأبيض كليف سيمز في كتابه “فريق الأفاعي”. أن ترامب استخدم “مزحة الزر النووي” كثيراً من خلال الإشارة إلى أنه يمكن أن يطلق قدرات نووية.

وقال إن ترامب كان يضغط على الزر فجأة. وضيوفه كانوا ينظرون إلى بعضهم بدهشة لعدم معرفتهم ماذا سيحصل .

وبعد لحظات يدخل أحد الموظفين حاملا كوبا مليئا بـ”الدايت كولا”.

وعلى خلاف ترامب، فإن بايدن يحب إبقاء ثلاجته ممتلئة بالكوكاكولا زيرو.

الجدير ذكره، أن بايدن نصب رسمياً رئيساً الأربعاء الماضي، في حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، الأمر الذي مثل سابقة في تاريخ أمريكا.

بايدن يعيد تصميم البيت الأبيض

وكشفت “الإندبندنت” البريطانية، ان إدارة بايدن لن تكتفي فقط بتغيير السياسات السابقة لترامب؛ بل ستغير كذلك تصميم البيت الأبيض.

علاوة على ذلك بعض اللمسات الجديدة لتضفي عليه لمسة بايدن الشخصية.

وأوضحت، أنه وأثناء مراسم تنصيب بايدن، بدأ موظفو تجهيزات البيت الأبيض، البالغ عددهم 90 شخصاً، في نقل عائلة بايدن في عملية استغرقت خمس ساعات فقط.

وبالرغم من انتقال آل بايدن، أفيد بأنهم لن يتعمقوا في إضفاء طابع شخصي على البيت الأبيض ولن يستعينوا بمصمم ديكور داخلي.

مع ذلك، لم يمنع هذا عائلة الرئيس بايدن من إضافة بعض اللمسات الجديدة كما أنهم سيحصلون على أكثر من مليون دولار لإعادة تزيين أحد أشهر المباني على وجه الأرض.

تمثال أيقونة الحقوق المدنية

من بين الإضافات البارزة التي زينت البيت الأبيض. تثبيت تمثال نصفي لمنظم حقوق عمال المزارع الأسطوري، سيزار تشافيز، خلف مكتب ريزولوت الشهير في المكتب البيضاوي.

في غضون ذلك قال بول تشافيز، نجل تشافيز ورئيس مؤسسة سيزار تشافيز: “إن وضع تمثال نصفي لوالدي في المكتب البيضاوي يرمز إلى العهد الجديد المليء بالآمال الذي تستهله أمتنا”.

وأضاف: “هذا ليس تكريماً لوالدي فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يمثل الإيمان والتمكين لشعب كامل حارب والدي وضحى لأجله”.

هذا وقد وضع في المكتب البيضاوي تمثالان نصفيان للناشطة الأمريكية روزا باركس والسيدة الأولى السابقة إليانور روزفلت.

إزالة لوحة مثيرة للجدل

إذا كان البيت الأبيض هو رمز الرئاسة، فإنَّ المكتب البيضاوي هو قلب البيت الأبيض. ولهذا السبب أثار قرار الرئيس ترامب بتعليق صورة للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون الجدل.

ربما كان ترامب يحاول لاستمداد بعض التألق الشعبوي من جاكسون، الذي كان رئيساً بين عامي 1829 و1837. واشتهر بإقامة حفل تنصيب صاخب في البيت الأبيض.

لكن بالنسبة للكثيرين كانت الصورة تذكيراً بالإبادة الجماعية بحق سكان الولايات المتحدة الأصليين التي ساعد جاكسون في تنفيذها.

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