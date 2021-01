لهذا السبب أزال بايدن “الكبسة الحمراء” التي وضعها ترامب على مكتب البيت الأبيض!

كشفت صور عن تخلي الرئيس الأمريكي جو بادين عن “الكبسة الحمراء” التي وضعها سلفه دونالد ترامب في المكتب الرئاسي بالبيت الأبيض.

وعلى مدار سنوات حكم ترامب أثارت الكبسة الحمراء الدهشة لدى الكثير من ضيوفه.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk

