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عُمر ياسمين صبري الحقيقي يصدم الجمهور .. شاهد كيف فاجأها أحمد أبو هشيمة

كتب وطن
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فاجأ عُمر ياسمين صبري الحقيقي متابعيها خلال احتفال الفنانة بعيد ميلادها الـ33.

وفاجأها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوجته ياسمين صبري بطريقة خاصة ظهر فيها الكثير من البذخ.

عُمر ياسمين صبري

واحتفلت ياسمين بعيد ميلادها الـ33 والذي يصادف الحادي والعشرين من يناير في منزلها، حيث فاجئها أبو هشيمة بتزيين المنزل.

وفاجأ عُمر ياسمين صبري الحقيقي متابعيها، الذين ظنّوا انها أكبر من 33 عاماً.

وشاركت ياسمين صورا ومقطع فيديو تظهر فيه الأجواء الاحتفالية التي فاجئها بها أبو هشيمة.

كما ظهر في الفيديو عدد من الصناديق التي تحتوي على الهدايا، ولم تكشف ياسمين عما تحتويه هذه الصناديق.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع حفل بين السخرية من البذخ والأمنيات بحياة سعيدة للثنائي.

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وظهرت ياسمين بفستان أوف شولدر من توقيع دار الأزياء الإيطالية dolce and gabbana. ويصل سعره إلى 2845 دولار أمريكي.

الجدير ذكره، أن ياسمين صبري تزوجت مرتين الأول  رجل أعمال، لم تكشف أي تفاصيل عنه. وحدث الانفصال بعد 5 سنوات من الزواج.

أما الزواج الثاني، فكان من أحمد أبو هشيمة. ولم يمر على زواجهما سوى عام واحد. حيث احتفلت بزفافها في العام الماضي وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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