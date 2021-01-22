فاجأ عُمر ياسمين صبري الحقيقي متابعيها خلال احتفال الفنانة بعيد ميلادها الـ33.

وفاجأها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوجته ياسمين صبري بطريقة خاصة ظهر فيها الكثير من البذخ.

عُمر ياسمين صبري

واحتفلت ياسمين بعيد ميلادها الـ33 والذي يصادف الحادي والعشرين من يناير في منزلها، حيث فاجئها أبو هشيمة بتزيين المنزل.

وفاجأ عُمر ياسمين صبري الحقيقي متابعيها، الذين ظنّوا انها أكبر من 33 عاماً.

وشاركت ياسمين صورا ومقطع فيديو تظهر فيه الأجواء الاحتفالية التي فاجئها بها أبو هشيمة.

كما ظهر في الفيديو عدد من الصناديق التي تحتوي على الهدايا، ولم تكشف ياسمين عما تحتويه هذه الصناديق.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع حفل عيد ميلاد ياسمين صبري بين السخرية من البذخ والأمنيات بحياة سعيدة للثنائي.

جماعة أنا اكتئبت بعد ما شفت احتفال ابوهشيمة ب ياسمين صبري إللي اكتشفت إن عيد ميلادها هو يوم عيد ميلادي 😔 — بكيزة هانم (@AmlAbuOkeil) January 22, 2021

ماشاءالله 🥺

عيد ميلاد ياسمين صبري ، بس لاحظت مافي كثير هنوها من الوسط الفني . pic.twitter.com/zKSymwbqEq — .. (@NOVQUEN_11) January 22, 2021

و بما ان ياسمين صبري دلو فانا عرفت سر البرج اللي ليل نهار يقولوا محظوظ السنة دي خدته كله بنت اللذينة و احنا قاعدين نتفرج🥴 — 🇪🇬‎ иєsяɪи ♒️ (@3h_nm) January 22, 2021

ياسمين صبري مفكرة حالها متجوزة الملك فاروق — sofia (@sofia23167996) January 22, 2021

عايزة عيد ميلاد زي بتاع ياسمين صبري

نلم من بعض بقى كدة و انا هشارك يلا ابسطوا😐🔪 — SH🖤🎀 (@SHAIMAA70248682) January 22, 2021

وظهرت ياسمين بفستان أوف شولدر من توقيع دار الأزياء الإيطالية dolce and gabbana. ويصل سعره إلى 2845 دولار أمريكي.

الجدير ذكره، أن ياسمين صبري تزوجت مرتين الأول رجل أعمال، لم تكشف أي تفاصيل عنه. وحدث الانفصال بعد 5 سنوات من الزواج.

أما الزواج الثاني، فكان من أحمد أبو هشيمة. ولم يمر على زواجهما سوى عام واحد. حيث احتفلت بزفافها في العام الماضي وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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