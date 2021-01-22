شباب الأهلي يُتوج بكأس سوبر الخليج العربي الإماراتي للمرة الخامسة في تاريخه

تُوج فريق شباب الأهلي الإماراتي في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل قبل ذهاب كلا الفريقين إلى ركلات الترجيح على فريق الشارقة بهدف نظيف، ليحسم كأس السوبر الإماراتي بهدف نظيف دون رد، والتي جمعت كلا المنافسين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ” استاد أل مكتوم” داخل نادي النصر الإماراتي.

هدف التتويج بكأس السوبر

وجاء هدف الفوز لفريق شباب الأهلي الإمارتي في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل بواسطة المدافع الإمارتي محمد مرزوق 31 عاماً، برأسية قاتلة ورائعة في نهاية اللقاء الذي جمع الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز فريق شباب الأهلي بهدف نظيف دون رد.

لحظة تتويج فريق شباب الأهلي أبطال السوبر 🏆#كأس_سوبر_الخليج_العربيpic.twitter.com/UMZNb2aJVR — جول العربي – Goal (@GoalAR) January 22, 2021

المرة الخامسة لشباب الأهلي

وقد توج فريق شباب الأهلي بلقب كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم، للمرة الخامسة في تاريخه في عهد الاحتراف، بينما لم ينجح الفريق المنافس الشارقة الذي قدم أداءً جيداً طيلة المباراة وممارسة الضغط وسط الميدان والوصول إلى مرمى شباك شباب الأهلي لتسديد دون جدوى، في الفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك