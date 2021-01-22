شباب الأهلي يُتوج بـ كأس السوبر الإماراتي للمرة الخامسة في تاريخه

تُوج فريق شباب الأهلي الإماراتي بطلاً لـ كأس السوبر الاماراتي بعد فوزه على الشارقة بهدف نظيف.بينما بدا وكأن المباراة تتجه الى ركلات الترجيح .

أقيم اللقاء بين كلا المنافسين مساء الجمعة، على ملعب ” استاد أل مكتوم” داخل نادي النصر الإماراتي.

هدف التتويج

وجاء هدف الفوز لفريق شباب الأهلي الإمارتي في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل .

سجّل الهدف المدافع الإمارتي محمد مرزوق 31 عاماً. برأسية قاتلة ورائعة في نهاية اللقاء.

لحظة تتويج فريق شباب الأهلي أبطال السوبر 🏆#كأس_سوبر_الخليج_العربيpic.twitter.com/UMZNb2aJVR — جول العربي – Goal (@GoalAR) January 22, 2021

إلغاء ركلة جزاء

وزاد التوتر في الدقائق الأخيرة، ما تسبب بتوقف المباراة أكثر من مرة.

وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لشباب الأهلي في الدقيقة 86، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتأكد الحكم من عدم تعمد ميلوني، لاعب الشارقة، لمس لكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

تعديلات

وأجرى شباب الأهلي تعديلا على دفاعه، بإخراج صنقور، وتحويل وليد عباس، من قلب الدفاع إلى ظهير أيسر، فيما نزل البديل محمد مزروق للعب كقلب دفاع.

فيما أجرى مدرب الشارقة، تغييريين هجوميين بنزول ماجد سرور وكايو لوكاس، وقابله مدرب شباب الأهلي، بالدفع بلاعبه الهجومي محمد جمعة “بيليه”.

التتويج للمرة الخامسة بـ كأس السوبر

وقد توج فريق شباب الأهلي باللقب، للمرة الخامسة في تاريخه في عهد الاحتراف.

بينما لم ينجح الفريق المنافس الشارقة الذي قدم أداءً جيداً طيلة المباراة. ومارس الضغط وسط الميدان والوصول إلى مرمى شباك شباب الأهلي لتسديد دون جدوى، في الفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي.

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