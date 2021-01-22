“شاهد” ثنائية سواريز تبعد فريقه أتلتيكو مدريد عن أقرب منافسه بصدارة الليغا الإسبانية

تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً مهماً لها خارج قواعدها على فريق المستضيف إيبار بهدفين ثمينين دون أهداف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني” الليغا ” للدرجة الأولى الممتازة، والتي جمعت كلا المنافسين على ملعب البلدي “إبوروا”.

هدف التقدم لإيبار

وأحرز الفريق المستضيف إيبار هدف التقدم في الدقيقة ال12 عن طريق اللاعب الصربي ” ماركو دميتروفيتش” 28 عاماً، سجلها اللاعب في شباك الضيف أتلتيكو مدريد “بلانكوس” عبر ركلة جزاء جميلة.

ثنائي الأورغواي سواريز

ونجح هدف التقدم المهاجم المهاري الأورغواي لويس سواريز 33عاماً من تقليص الفارق مع الفريق المستضيف إيبار في الدقيقة ال40 بتسديدة رائعة بعد تمريرة وعمل جماعي للفريق، لتعانق في نهاية الأمر شباك إيبار، وينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

بينما أحرز الهدف الثاني للاعب سواريز في الدقيقة ال 89 قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بين كلا المنافسين، عبر ركلة جراء سجلها اللاعب على يمين حارس المستضيف إيبار، ليرفع سواريز رصيد من الأهداف إلى 11 هدفاً في صدارة الترتيب متساوياً بذلك مع زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عاماً في دوري الإسباني الممتاز.

ويحافظ فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بهذا الفوز صدارة الترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق عن أقرب منافسه الجار ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بينما تجمد فريق إيبار عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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