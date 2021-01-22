قرعة الدور ال16 من كأس ملك إسبانيا
قرعة الدور ال16 من كأس ملك إسبانيا
Videoرياضة

رسمياً: نتائج قرعة الدور ال16 لكأس ملك إسبانيا

كتب وطن
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أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ظهر اليوم الجمعة قرعة المتأهلين لدور ال 16 من لموسم 2020-2021، والتي أسفرت عن مواجهات قوية وسهلة للفرق المنافسة في الثمن النهائي من كأس الملك الإسباني.

برشلونة في مباراة سهلة أمام

وسيواجه فريق برشلونة الإسباني “الكتالوني” في مباراة سهلة أمام منافسه من الدرجة الثانية رايو فاليكانو، كما سيعلب فريق في مواجهة قوية وصعبة أمام “الخفافيش”.

بينما سيواجه فريق أتلتيك بيلباو في مباراة سهلة ضد فريق “ألكايانو” في منافسات الجولة ال 16 من كأس ملك إسبانيا.

وفي مباراة صعبة سيواجه فريق ضد منافسه ، وكما سيتقابل فريق ريال بيتيس أمام منافسه القوي ريال سوسيداد في الثمن النهائي من كأس الملك الإسباني، كما وسيواجه فريق ألميريا من الدرجة الثانية أمام فريق أوساسونا.

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مواجهات سهلة في دور16

وللمرة الثانية على التوالي بعد مواجهتهما في الدوري الإسباني “الليغا” مساء اليوم، سيتقابلان مرة ثانية في كأس الملك الإسباني.

بينما سيواجه فريق فريق من الدرجة الثانية “نافالكارنيرو” في الدور الثمن النهائي.

 

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