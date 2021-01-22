رسمياً: نتائج قرعة الدور ال16 لكأس ملك إسبانيا

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ظهر اليوم الجمعة قرعة المتأهلين لدور ال 16 من كأس ملك إسبانيا لموسم 2020-2021، والتي أسفرت عن مواجهات قوية وسهلة للفرق المنافسة في الثمن النهائي من كأس الملك الإسباني.

برشلونة في مباراة سهلة أمام فاليكانو

وسيواجه فريق برشلونة الإسباني “الكتالوني” في مباراة سهلة أمام منافسه من الدرجة الثانية رايو فاليكانو، كما سيعلب فريق اشبيلية في مواجهة قوية وصعبة أمام فالنسيا “الخفافيش”.

بينما سيواجه فريق أتلتيك بيلباو في مباراة سهلة ضد فريق “ألكايانو” في منافسات الجولة ال 16 من كأس ملك إسبانيا.

مواجهة سهلة لبرشلونة في قرعة دور ال16 من كأس ملك اسبانيا 🇪🇸 #365scores pic.twitter.com/Z74CDHaOOL — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) January 22, 2021

وفي مباراة صعبة سيواجه فريق جيرونا ضد منافسه فياريال، وكما سيتقابل فريق ريال بيتيس أمام منافسه القوي ريال سوسيداد في الثمن النهائي من كأس الملك الإسباني، كما وسيواجه فريق ألميريا من الدرجة الثانية أمام فريق أوساسونا.

مواجهات سهلة في دور16

وللمرة الثانية على التوالي بعد مواجهتهما في الدوري الإسباني “الليغا” مساء اليوم، سيتقابلان مرة ثانية في كأس الملك الإسباني.

بينما سيواجه فريق غرناطة فريق من الدرجة الثانية “نافالكارنيرو” في الدور الثمن النهائي.

🗣️ Juan Esnáider, jugador del @CDANavalcarnero: "No me sorprenden los resultados de los equipos de Segunda B, se dejan la vida por conseguirlo". ➡️ "Por suerte, nuestro equipo ha llegado hasta aquí".#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/DaaDa7xWRK — RFEF (@rfef) January 22, 2021

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