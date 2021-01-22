أهداف مباراة برشلونة وكورنيلا في كأس ملك إسبانيا

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً مهماً على فريق كورنيلا بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة ال 32 مساء يوم الخميس الماضي على ملعب “مونسيبيال دي كورنيا”.

هدف ال 92

نجح فريق برشلونة من إضافة هدف التقدم في الدقيقة ال 92 قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، عن طريق الديك الفرنسي المهاجم في فريق برشلونة “عثمان ديمبيلي” 23 عاماً، من أحداث الشوط الإضافي الأول لكلا الفريقين، عبر تسديدة قوية جاءت على يمين حارس الفريق المستضيف “كورنيلا”.

كاس ملك اسبانيا دور الـ 32 | كورنيلا 0 × 1 برشلونة | هدف اول برشلونة ديمبلي 👏🏻 HD pic.twitter.com/8fRRzK03Is — MAJED|ماجد (@i8_iel) January 21, 2021

الهدف القاتل

وسجل اللاعب الدنماركي في صفوف فريق برشلونة الإسباني “مارتين برايثوايت” 29 عاماً، من إضافة هدف حسم اللقاء والتأهل إلى الدور القادم في شباك “كورنيلا” المنافس من الدرجة الثانية في الدقيقة ال 121 من أحداث الشوط الثاني الإضافي، لتنتهي المباراة بفوز فريق برشلونة “الكتالوني” بهدفين نظيفين دون مقابل.

برشلونة يحتاج لشوطين إضافيين ليحقق التأهل إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على كورنيا 2 – 0 pic.twitter.com/DipJaE62Mx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 21, 2021

يشار إلى أن غريمه التقليدي ريال مدريد “الملكي” الإسباني قد ودع كأس ملك إسبانيا أما فريق من الدرجة الثانية “ألكويانو” بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

في مباراة شهدت الأداء السيئ للفريق للريال أمام الفريق المنافس الذي أحرجه وأقصاءه في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من كأس ملك إسبانيا.

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