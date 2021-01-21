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المخابرات المصرية تزعم عن تغييرات في قناة الجزيرة فجاء الرد القطري فورا

المسؤول القطري كشف تفاصيل عودة العلاقات بين البلدين

كتب وطن
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ردت على مزاعم ، أن مسؤولاً قطرياً بارزاً في وزارة الداخلية تعهد بتغيير في توجه قناة “” ووسائل إعلام حكومية أخرى تجاه القاهرة.

وكما نقلت “رويترز” مزاعم المصدران أمس، نشرت اليوم، الخميس، أيضا تكذيبا لها على لسان مسؤول قطري.

وقال المسؤول القطري الذي لم تكشف رويترز هويته، إنه لم تنعقد أي اجتماعات من هذا القبيل.

وأوضح في تصريحاته للوكالة أن العلاقات الدبلوماسية استؤنفت “عبر المراسلات المكتوبة وفقا لاتفاق العلا”.

وأعلنت ، الأربعاء، عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل بعد انقطاع تخطى الثلاث سنوات.

وجاء ذلك وفق ما أعلن بيان لوزارة الخارجية المصرية، والذي أشار أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات اتفاق “العلا” بالرياض.

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وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد شدد في تصريحات له على أن “الجزيرة” مؤسسة مستقلة ولا أحد يتدخل بعملها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق بين والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر على إنهاء مقاطعة الدول الأربع لقطر، والتي بدأت في 2017 بسبب اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

ويشار إلى أن مطلب إغلاق “الجزيرة” كان أحد شروط دول الحصار طيلة أكثر من 3 سنوات ونصف  من الحصار.

لكنّ أيا من تلك المطالب لم يتحقق وانتهى الحصار بانتصار القطريين، كما واضح في سلسلة الأحداث الأخيرة المتتالية.

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