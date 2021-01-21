فوز العتيبي تنشر صورة زجاجة الشامبانیا التي شربتها مع زوجها وهما عاريين وتعلّق!

بعد انتشار فيديو مشهورة مواقع التواصل السعودية فوز العتيبي وهي عارية مع زوجها في حوض الاستحمام وتفتح زجاجة كحول. خرجت “فوز” لترد على مهاجميها.

فوز العتيبي و زجاجة الشمبانيا

وظھرت العتیبي في فیدیو عرضت فیه الزجاجة التي كانت في حوض الاستحمام مع زوجھا .

وعلقت: “بقول كلمة واحدة لكل من اتھمني الله لا یسامحك لا دنیا ولا آخرة”.

وأضافت: “هذا هو الشامبانیا الخالیة من الكحول اللي اتھمتوني إنھا شراب.. جعل یا رب لا أسامح أي شخص اتھمني.. حسبي الله ونعم الوكیل”.

وانتشر فيديو ظهرت فيه فوز وهي ترقص على أنغام أغنية “انساي” لسعد المجرد ومحمد رمضان.

وكانت فوز ترقص بالفيديو مع زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول. وعلقت: “على نخب توثيق سنابي”.

هجوم سعودي

وهاجم سعوديون فوز العتيبي وزوجها. وأكدوا أنه لا يحبها وإلا لما قبل أن تخرج بهذا الشكل، مطالبين بوضع حد لتصرفاتهما.

ووصف بعضُ المتابعين ما يفعله “الموسى” مع زوجته على مواقع التواصل بـ”قمة الدياثة” .حسب رأيهم

ولا تتوقف فوز عن نشر مشاهد “ساخنة” مع زوجها، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

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