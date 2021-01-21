شاهد بكاء ايفانكا وشقيقتها تيفاني وابتسامة كوشنر لحظة وداع ترامب!

ودعت أيفانكا ترامب وشقيقتها تيفاني، والدهما المنتهية ولايته، بالدموع أثناء مغادرته البيت الأبيض أمس الأربعاء قبل ساعات من تنصيب جو بايدن.

بكاء ايفانكا وضحك كوشنر

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، بكاء ايفانكا وأختها تيفاني خلال وداع ترامب أثناء توجهه نحو الطائرة التي اقلته لمقر إقامته الجديد. حيث حضر جميع أبناء ترامب هذه اللحظة واستمعوا لخطاب والدهم الأخير.

وكان جميع أبناء ترامب “ايفانكا وإريك، دونالد جونيور وتيفاني”، متواجدون لسماع خطاب والدهم الأخير. وكانوا جميعهم يحاولون الحفاظ على ثباتهم العاطفي.

وظهرت ايفانكا وهي متأثرة للغاية وتبكي أثناء سماعها لخطاب والدها، وبعد أن ترك الميكروفون لزوجته ميلانيا لتُلقي كلمتها الأخيرة للشعب الأمريكي وتودعه.

فيما ظهر دونالد جونيور خلال خطاب والده وهو يحاول كبح دموعه.

وكانت إيفانكا متواجدة برفقة زوجها جاريد كوشنر الذي بدا مبتسماً ومعهما أطفالهما الثلاثة: ثيودور، جوزيف وأرابيلا.

وحضر أخوها إريك برفقة زوجته لارا، ودونالد جونيور اصطحب معه حبيبته كيمبرلي جيلفويل.

وحضرت تيفاني وخطيبها مايكل بولس.

ثوباً قديماً قيمته 2994 دولار

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد اختارت ابنة ترامب ثوباً قديماً كانت ارتدته من قبل في عام 2017 وتبلغ قيمته 2.994 دولار.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي زعمت حضور إيفانكا حفل تنصيب جو بايدن؛ وذلك خوفًا منها على مستقبلها السياسي، خاصة بعد وقوع حادث اقتحام مبنى الكابيتول.

وكانت إيفانكا تشعر بالقلق أن مستقبلها المهني كسياسية في خطر.

لذلك قررت حضور حفل التنصيب لإظهار روحها الرياضية في تقبل الهزيمة،

وأكدت مصادر مقربة للبيت الأبيض أن قرارها هذا أثار غضب والدها للغاية ووصفه بأنه أغبى قرار اتخذته على الإطلاق.

وأن هذا القرار سيفقدها الأشخاص الداعمين والمؤيدين لها.

وأكدت المصادر أيضًا أن ترامب سيقف أمام حضور ابنته إيفانكا مراسم تنصيب بايدن؛ لأن موقفهم يجب أن يكون واحدا كعائلة واحدة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك