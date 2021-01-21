سر بقاء جثة عبدالحليم حافظ كما هي كشفه كبير الأطباء الشرعيين في مصر

علق كبير الأطباء الشرعيين في مصر، على ما تم تداوله مؤخرا بشأن عدم تحلل جثة الفنان المصري عبدالحليم حافظ رغم وفاته قبل أكثر من 30 عاما.

وقال أيمن فودة، الذي كان أيضا رئيسا لمشرحة زينهم في السابق، إن جثة الإنسان قد تظل بلا تحلل بعد الوفاة لأكثر من 40 عاماً.

لماذا لم تتحل جثة عبدالحليم حافظ

وأوضح “فودة” أن أكثر شيء قد يمنع تحلل الجثة، هو ظروف دفنها.

وتابع موضحا أنه إذا كانت مدفونة في منطقة جبلية وسط الجبال أو في صحراء جافة لا رطوبة بها. فإن ذلك يعمل على تجفف المياه داخل الجثة،

وبالتالي وبحسب تصريحات كبير الأطباء الشرعيين لصحيفة “الوطن” يقل نشاط بكتيريا التعفن التي تؤدي لتآكل الجثة.

وقال أيضا إن ظروف الدفن تلك والتي تمنع تحلل الجثة، تسمى بظاهرة التحول المومياوي.

بعبارة أخرى تتحول الجثة لمومياء، وتظل محتفظة بنفس مكوناتها وشكلها العادي، ولكن اللحم يكون “ناشفاً جداً خالي من المياه.” حسب وصفه.

وذكر فودة أن “دفن الجثة في وسط المياه قد يؤدي على المدى البعيد إلى الاحتفاظ بنفس ملامحها.

ولكن بحسبه فإنه حينها تصبح الجثة رخوة محاطة برغاوي بيضاء تشبه رغاوي الصابون، وهنا تسمى ظاهرة التصبن.

كما تابع رئيس مشرحة زينهم الأسبق قائلاً إن الأملاح الموجودة في المياه تتفاعل مع أملاح الجسم وتحتفظ بنفس شكل الجثة.

وتحافظ على قوامها لكن في حالة رخوة وليست متيسبة كما يحدث في الحالة السابق وصفها.

وتأتي تعليقات كبير الأطباء الشرعيين المصريين، بعد تصريحات من ابن شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، محمد شبانة. والذي كشف عن أن جثة عمه العندليب لم تتحلل، رغم مرور ما يزيد عن 31 عاماً على دفنه.

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