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ثمنه أكثر من مليون دولار.. خاتم خطبة ابنة ترامب تيفاني يبهر الجميع وهذه تفاصيل صناعته

صممه تاجر المجوهرات والألماس سامر حليمة

كتب وطن
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قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق يزن 13 قيراطاً ويصل ثمنه لحوالي 1.2 مليون دولار.

خاتم خطبة تيفاني ترامب
خاتم خطبة

ونشرت الصحيفة صوراً لتيفاني رصدتها “وطن”، وهي تتباهى باستعراض خاتمها المذهل.

وصمم الخاتم تاجر المجوهرات والألماس المقيم في نيويورك سامر حليمة.

خاتم خطبة تيفاني ترامب
خاتم خطبة تيفاني ترامب

من ماذا يتكون خاتم خطبة تيفاني؟

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخاتم عبارة عن حجر ألماسي مركزي على شكل زمردة يستقر بين قطعتين ألماسيتين جانبيتين.

والألماسة الأساسية في الخاتم بدرجة اللون H. ويتميز الحجر بدرجة نقاء VVSI. اختصار very, very slightly included أو “شوائب صغيرة جدا جدا”. القريبة من النقاء الكامل.

الجدير ذكره، أن تيفاني ارتدت الخاتم في متجر حليمة بلندن في يونيو/حزيران عام 2019. لكنها اكتفت باختيار سوار “صداقة” ألماسي، وصل ثمنه لـ663 ألف دولار.

يذكر أن حليمة يقدم خدماته للمشاهير والأغنياء، مثل أوبرا وينفري، والسير إلتون جون، ونعومي كامبل.

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وولد مايكل بولس في لبنان، ونشأ وتلقى تعليمه في لاغوس.حسبما قالت وسائل إعلام أمريكية

ويقيم مايكل حالياً في لندن، ويعتبر وريثاً لعائلة غنية جداً.

وانتقلت عائلة بولس إلى نيجيريا.

وتمتلك العائلة تكتلاً بمليارات الدولارات ومجموعة كبيرة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات في أكثر من 10 دول في غرب إفريقيا.

بدأت علاقة مايل وتيفاني، في سبتمبر/أيلول 2018، عندما تم تصويرهما معاً في مانهاتن.

لكن لم يستغرق الأمر شهرين حتى بدأت الصحف الشعبية في بالحديث عن علاقتهما.

وكان مايكل يظهر في العديد من المناسبات العائلية مع تيفاني، وله العديد من الصور داخل .

وفي الشهر التالي لتعارفهما، تم تقديمه بشكل رسمي لعائلة ترامب في عشاء عيد الشكر في نادي الرئيس في فلوريدا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أحضرت تيفاني خطيبها إلى مناسبة أخرى.

وكانت هذه للاحتفال في البيت الأبيض، حيث وقفوا لالتقاط صورة أمام شجرة عيد الميلاد في الغرفة الحمراء.

ومع مرور الوقت ازدادت العلاقة متانة بين تيفاني ومايكل، مثال ذلك، حضر الصديقان العام الماضي العديد من أحداث البيت الأبيض معاً.

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