ماذا يريد محمد بن سلمان من بايدن
محمد بن سلمان
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تحركات خلف الكواليس وإشارات مهمة.. ماذا يريد محمد بن سلمان من بايدن؟ 

الأمير الشاب يتحرك خلف الكواليس وعلى الملأ

كتب وطن
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بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد . أفاد عدد من المحللين والدبلوماسيين أن ولي العهد السعودي ، بعث إشارات غير مباشرة يغازل عبرها الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال المحللون إن أبرز تلك التحركات بحسب ما نشرت وكالة “رويترز”. كانت إعلان المملكة قبل أسبوعين اتفاقاً عربياً للمصالحة مع . علاوة على ذلك تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام، من أجل استقرار الأسواق.

إشارات محمد بن سلمان للإدارة الامريكية

وقال ثلاثة من الدبلوماسيين الأجانب، إن الأمير الشاب يتحرك خلف الكواليس وعلى الملأ، في إشاراته للإدارة الأمريكية الجديدة. منها ترؤسه للقمة الخليجية للمرة الأولى.

وتابع أحد هؤلاء الدبلوماسيين أن ولي العهد هو الحاكم الفعلي للمملكة، ويدرك أن عهد بايدن سيكون مختلفاً عن عهد ترامب.

واعتبر الدبلوماسي المهم أن تحتاج أن تقدم تنازلات في القضايا الخلافية، مثل وغيرها. من أجل التركيز على أولويات إقليمية، أهمها الاتفاق النووي الإيراني.

وتابع الدبلوماسي بحديثه: “هم (السعوديون) لا يريدون إعادة اتفاق 2015 إلى المائدة”.

وتابع أن اللفتات الإيجابية الأخيرة من جانب الرياض “ترتبط كلها بالتغيير الحاصل في واشنطن” بطريقة أو بأخرى.

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كما رأى أن من هذه التحركات التي يقوم بها ولي العهد، مجموعة من الأحكام أصدرتها محاكم سعودية ضد ناشطة سعودية بارزة. وطبيب أمريكي من أصل سعودي.

سيتواصل مع ويعاقب

وتشير التوقعات إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيستأنف التواصل مع إيران، وقال إنه سينتهج نهجاً أشد صرامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان لدى السعودية.

وبحسب مراقبون، فإن جزءاً من محاولة ابن سلمان للفت انتباه بايدن هو القلق من صواريخ إيران الباليستية وشبكة من الفصائل المسلحة تعمل لحسابها على المستوى الإقليمي.

ويدور تنافس منذ عشرات السنين بين المملكة وإيران على النفوذ الإقليمي وشكّل هذا التنافس الصراعات في والعراق وسوريا ولبنان.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد ظهر قبل عدة أيام معلناً عن إطلاقه مدينة ذا لاين الجديدة.

وقال إنها لا تصدر عنها أية انبعاثات كربونية، ضمن نطاق مدينة نيوم التي بلغ حجم استثماراتها أكثر من نصف تريليون دولار أمريكي.

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