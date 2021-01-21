الممثلة الإيطالية آنا فالشي تفي بوعدها وتنشر صورة جريئة لها
آنا فالشي
حياتنا

الممثلة الإيطالية آنا فالشي تفي بوعدها وتنشر صورة جريئة لها بعد فوز فريق لاتسيو على روما!

كتب وطن
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أشعلت الممثلة الإيطالية، آنا فالشي، مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها صورة عارية لها على حسابها الرسمي في “أنستغرام”.

جاء ذلك، إيفاءً من الممثلة الإيطالية بالوعد الذي قطعته لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز فريق على “3-0” في “ديربي” العاصمة روما.

وعلقت الممثلة الإيطالية على صورتها المنشورة بالقول: “انتهت اللعبة الأكثر أهمية وصدقا في العاصمة! فاز لاتسيو ثلاث مرات متتالية والعظيم شيرو إيموبيلي، الذي لم يخيب آمالنا أبداً”.

وعد الممثلة الإيطالية بالتعري!

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وفي وقت سابق، ووعدت آنا فالشي بالتجرد من ملابسها إذا فاز فريق لاتسيو على روما في “ديربي” العاصمة روما.

الجدير ذكره، أن الممثلة آنا فالشي البالغة من العمر 48 عاما، ولدت في فنلندا، وعملت كعارضة أزياء قبل مسيرتها السينمائية، وصدر أول فيلم كبير بمشاركتها في عام 1994 وكان بعنوان “حلقة التنين”.

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