القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة ضد الفريق المنافس بيرنلي مساء اليوم الخميس على ملعب “أنفيلد”.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الدرجة الممتازة ” البريميرليج”.

خطف ثلاثة نقاط

ويسعى ليفربول الى الخروج من المباراة القادمة بثلاثة نقاط ثمينة لاستعادة صدارة الدوري من جديد.

ويمني ليفربول النفس بالفوز ليحل كبديل عن المتربع على الصدارة مؤقتاً المان يونايتد.

ويحتل المنافس فريق بيرنلي “الكلاريت” يحتل المركز السابع عشر من ترتيب الدوري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستكون مباراة فريق ليفربول ضد بيرنلي مساء الخميس عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة .

تبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورت bein sport الرياضية القطرية.

وستذاع المباراة عبر قناة “” beIN Sports HD 1 عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12379، وعلى القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604.

وتملك bein sport تملك حقوق النشر الحصرية للدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الانجليزي

ليفربول x بيرنلي

11:00 م ، bein HD1

تعليق : حفيظ دراجي pic.twitter.com/UZGbDKtvzt — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) January 20, 2021

الغيابات في صفوف كلا الفريقين

سيغيب عن المباراة عدد من النجوم في فريق ليفربول الإنجليزي، وهم:

لاعب الظهير الأيسر اليوناني “كونستانتينوس تسيميكاس” 24 عاماً.

المهاجم البرتغالي “ديوغو جوتا” 24 عاماً.

لاعب الوسط الغيني “نابي كيتا” 25 عاماً.

وكذلك المدافع الهولندي “فيرجيل فان ديك” 29 عاماً، بسبب الإصابة.

بينما سيغيب عن فريق بيرنلي، الحارس الإنجليزي “بايلي بيكوك فاريل” 24 عاماً بسبب الإعياء، ولن يغيب أي من اللاعبين الأخرين عن المباراة.

Fully focused on 3 points tomorrow night 🔴 #YNWA pic.twitter.com/n8Xds2NuNi — James Milner (@JamesMilner) January 20, 2021

ويحتل ليفربول قبل تلك المواجهة ضد فريق بيرنلي، المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر المان يونايتد .

بينما تجمد رصيد فريق بيرنلي في المركز السابع عشر عند 16 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

كلوب: لم نتراجع!

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الأربعاء، إن أداء فريقه لم ينخفض، رغم التراجع للمركز الرابع، وعدم تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات بالبريميرليج.

وأكد كلوب أن فريقه لا يعاني من الإرهاق. لكنه يحتاج للتحسن في إنهاء الهجمات.

وأضاف “نعرف أننا في مكان لا نريده. والأسباب ليست مهمة جدا. يجب أن نلعب كرة القدم بنسق مرتفع. وهذا لم يتحقق في الثلث الأخير من الملعب”.

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