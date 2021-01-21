البحرين تشتكي من عدم اهتمام قطر بها كطرف من أطراف الأزمة بعد المصالحة

عاد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، لمهاجمة قطر من جديد مشتكيا عدم اهتمام قطر بدولته أو إجراء أي مباحثات معها كطرف من أطراف الأزمة الخليجية.

وجاء هجوم “الزياني” على الدوحة ضمن رده على السؤال المقدم من أحد النواب، حول مدى استجابة قطر للدعوة التي وجهتها لها خارجية البحرين بشأن إرسال وفد قطري لبدء المباحثات الثنائية.

البحرين تنتقد قطر

تصريحات عبداللطيف الزياني التي نقلتها وزارة الخارجية، جاء فيها “إن السلطات القطرية لم تبد بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة معنا”

ويشار إلى أنه رغم إعلان المصالحة الخليجية، اتخذت البحرين قرارا “جائرا” بحقّ خال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقالت الجريدة الرسمية البحرينية إن السلطات قررت مصادرة أملاك خالد المسند (خال امير قطر) وأولاده في للمنفعة العامة.

وربما جاءت هذه الخطوة بسبب تجاهل الدوحة للبحرين، وفق ما يكشف بيان وزير خارجيتها اليوم.

مطالبة بالتعامل مع التوافق الخليجي

وتابع الزياني في تصريحاته أنه “يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية،”

وطالب بالإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل، حسب قوله.

وقبل أيام، أنهت وساطة عمانية أزمة البحارة البحرينيين المحتجزين في قطر بعد دخولهم مياهها الإقليمية دون تصريح.

ووجهت الخارجية البحرينية شكراً لعُمان على جهودها لإطلاق سراح البحرينيين.

وقالت إن إفراج قطر عن البحارة “يعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي”.

الزياني قال أيضا “إن بلاده أبدت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية”.

وأوضح معبرا عن غضبه من التجاهل القطري:”البحرين لم تتلق حتى الآن أي رد من قبل قطر على رسالة تضمنت مقترحا لبدء المفاوضات”

ونوه إلى أن البحرين تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر “يراعي حقوق ومصالح كل دولة” حسب قوله.

والأحد الماضي، أعادت المنامة فتح أجوائها أمام الطيران القطري بعد ثلاث سنوات ونصف من الإغلاق.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك