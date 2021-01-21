الاتحاد للطيران .. أكبر شركة طيران في الإمارات تعلن هذا القرار بشأن قطر

أصدرت شركة الاتحاد للطيران أكبر شركات الطيران الإماراتية الحكومية، قرارها باستئناف الرحلات الجوية المباشرة، إلى الدوحة ابتداء من منتصف فبراير المقبل. وذلك التزاما بمخرجات قمة العلا.

وبحسب مل نقلت وسائل إعلام إماراتية فقد أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أن الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية الدوحة ستعود من منتصف الشهر المقبل.

بعبارة أخرى جاء ذلك بعد انقطاع تام للعلاقات بين قطر والإمارات. وتوقف حركة الطيران بينهما منذ 3 سنوات وأكثر، من تاريخ الأزمة.

وبالمثل أعلنت الخطوط الجوية القطرية، استئناف رحلاتها إلى الإمارات.

وأعلنت في بيان رسمي عودة الرحلات نحو دبي وأبوظبي الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك أعلنت شركة “العربية للطيران” الإماراتية هي الأخرى استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الشارقة والدوحة هذا الشهر.

ومنذ عقد المصالحة الخليجية في الرياض، تعود العلاقات بين الدول المتنازعة لطبيعتها شيئا فشيئا.

وأمس أعلنت القاهرة عبر بيان لوزارة الخارجية عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.

وكانت البداية بصلح السعودية وقطر عبر قمة “العلا”، التي برز فيها لقاء الأمير تميم، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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