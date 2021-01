“نرفض ثقافة التلاعب والتضليل” .. جو بايدن يطوي صفحة ترامب للأبد وهذا ما تعهد به

أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية داخل مبنى الكونغرس، ليبدأ من اليوم ممارسة مهامه الرئاسية التي تعهد بأن تصب في صالح أمريكا وشعبها.

وبأدائه اليمين الدستورية اليوم، الأربعاء، أصبح بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

President Joe Biden: “I pledge this to you: I will be a president to all Americans … and I promise you I will fight as hard for those who did not support me as for those who did.” https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/CcgSNye6qL

— ABC News (@ABC) January 20, 2021