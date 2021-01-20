“نرفض ثقافة التلاعب والتضليل” .. جو بايدن يطوي صفحة ترامب للأبد وهذا ما تعهد به

أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية داخل مبنى الكونغرس، ليبدأ من اليوم ممارسة مهامه الرئاسية التي تعهد بأن تصب في صالح أمريكا وشعبها.

وبأدائه اليمين الدستورية اليوم، الأربعاء، أصبح بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

President Joe Biden: “I pledge this to you: I will be a president to all Americans … and I promise you I will fight as hard for those who did not support me as for those who did.” https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/CcgSNye6qL — ABC News (@ABC) January 20, 2021

جو بايدن: صفحة عظيمة جديدة

وفي خطاب تنصيبه تعهد بايدن بحماية الديمقراطية وفتح صفحة عظيمة جديدة بتاريخ أمريكا.

وشدد على “ضرورة رفض ثقافة التلاعب والتضليل”. كما تعهد بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن يعمل لصالح من دعموه ومن لم يفعلوا.

وتابع الرئيس المنتخب في خطابه:”نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات.”

وشدد على أن مستقبل أمريكا يتطلب أفعال لا أقوال، أولها الوحدة.

كما دعا الرئيس الأمريكي إلى مواجهة ما وصفه بـ”الإرهاب المحلي والتطرف السياسي”.

وكذلك “إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين”. بحسب بايدن الذي أضاف: “تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه”.

وقال:”نشهد اليوم بروز تطرف سياسي ونظرية تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي. علينا مواجهتها وإلحاق الهزيمة بها”.

وأضاف “سنعمل على تحقيق حلم العدالة للجميع سريعا”.

أول امرأة نائب للرئيس الأمريكي

هذا وأشار جو بايدن إلى انتخاب أول امرأة لمنصب نائب الرئيس كإنجاز للبلاد.

ودعا الرئيس الأمريكي الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على روح ضحايا فيروس كورونا.

وختم جو بايدن خطابه بالقول: “سنكون على قدر المسؤولية ونؤمن عالما أفضل لأولادنا”

وأكمل:”سأدافع عن الدستور وعن ديموقراطيتنا، فالديموقراطية لن تموت في بلادنا”.

رؤساء أمريكا حضروا وغاب ترامب

هذا وحرص الرؤساء الأميركيين السابقين جورج بوش، بيل كلينتون، وباراك أوباما وزوجاتهم، على حضور حفل التنصيب.

وحيا باراك أوباما نائبة الرئيس المنتخب بحرارة، بالإضافة إلى تحية الكثير من الحاضرين بابتسامة لم تخفها الكمامة التي ارتداها.

بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق وزوجته وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، تواجدا في الحفل كذلك إلى جانب الرؤساء الأميركيين السابقين.

ولم يحضر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حفل تنصيب بايدن، في سابقة لم تتكرر منذ أكثر من 100 عام في تاريخ أمريكا.

وأصدر بايدن اليوم 17 أمرا رئاسيا للعودة عن اجراءات اعتمدتها إدارة ترامب، وعمد خصوصا الى إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ والى منظمة الصحة العالمية.

ومن أجل الحد من انتشار الوباء في الولايات المتحدة، سيوقع الرئيس مرسوما يجعل وضع الكمامة إلزاميا في المباني الفدرالية أو من قبل الموظفين الفدراليين.

ويرى محللون أن هذا اليوم سيبقى مشهودا في تاريخ أمريكا، خصوصا مع تولي امرأة منصب نائب الرئيس للمرة الأولى.

من هي كامالا هاريس

وكامالا هاريس (56 عاما) هي أول امرأة سوداء من أصول هندية تتولى هذا المنصب.

ووصلت كامالا إلى موقع الحفل برفقة زوجها، مع بايدن وزوجته لأداء قسم اليمين.

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