من هو اللبناني مايكل بولس الذي دخل عائلة ترامب
مايكل بولس
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من هو اللبناني الذي خطب “حب حياته” تيفاني ترامب في آخر ليلة لوالدها بالبيت الأبيض؟!

"يعتبر وريثاً لعائلة غنية جداً"

كتب وطن
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أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته خطبتها على صديقها ذو الأصول اللبنانية.

العشاء الأخير

ونشرت تيفاني  إعلان الخِطبة عبر صفحتها الرسمية “بتويتر”.

وقالت: “لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة، مناسبات تاريخية، وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في ”.

وأضافت: “لا شيء أكثر خصوصية من خِطبتي لخطيبي الرائع مايكل، أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم”، حسب قولها.

من جانبه، قام مايكل بنشر الصورة نفسها وكتب: “لقد خطبت حب حياتي، وأتطلع إلى المرحلة المقبلة من حياتنا سوياً”.

القصة كاملة

وولد مايكل بولس في ، ونشأ وتلقى تعليمه في لاغوس.حسبما قالت وسائل إعلام أمريكية

ويقيم مايكل حالياً  في لندن، ويعتبر وريثاً لعائلة غنية جداً.

وانتقلت عائلة بولس إلى نيجيريا.

وتمتلك العائلة تكتلاً بمليارات الدولارات ومجموعة كبيرة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات في أكثر من 10 دول في غرب إفريقيا.

بدأت علاقة مايل وتيفاني، في سبتمبر/أيلول 2018، عندما تم تصويرهما معاً في مانهاتن.

لكن لم يستغرق الأمر شهرين حتى بدأت الصحف الشعبية في بالحديث عن علاقتهما.

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وكان مايكل يظهر في العديد من المناسبات العائلية مع تيفاني، وله العديد من الصور داخل البيت الأبيض.

وفي الشهر التالي لتعارفهما، تم تقديمه بشكل رسمي لعائلة في عشاء عيد الشكر في نادي الرئيس في فلوريدا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أحضرت تيفاني خطيبها إلى مناسبة أخرى.

وكانت هذه للاحتفال في البيت الأبيض، حيث وقفوا لالتقاط صورة أمام شجرة عيد الميلاد في الغرفة الحمراء.

ومع مرور الوقت ازدادت العلاقة متانة بين تيفاني ومايكل، مثال ذلك، حضر الصديقان العام الماضي العديد من أحداث البيت الأبيض معاً.

وقد التقى آباؤهما عدة مرات، واستمرا في نشر الصور معاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ترامب لم يعلق

وحتى اللحظة لم يعلق ترامب على خطيب ابنته الذي نشأ في نيجيريا.

وكان ترامب أشار في يناير/كانون الثاني 2018 إلى بعض أجزاء من إفريقيا على أنها “دول قذرة” خلال أحد الاجتماعات.

دفع ذلك الأمر نيجيريا في حينه لإصدار بيان وصفت فيه التعليقات بأنها “مؤذية للغاية، ومسيئة، وغير مقبولة”.

وحسب الإعلام الأمريكي، فإنه لا يبدو أن عائلة مايكل لديها أي مشكلة مع ترامب.

واحتفل مايكل ووالداه بليلة عيد الميلاد مع العائلة الأولى في عام 2019، ووقفوا لالتقاط صورة مع تيفاني ووالديها.

وتنتهي الولاية الرئاسية لترامب الأربعاء، حيث من المنتظر أن تشهد الولايات المتحدة تنصيب رئيساً.

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