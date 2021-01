من هو اللبناني الذي خطب “حب حياته” تيفاني ترامب في آخر ليلة لوالدها بالبيت الأبيض؟!

أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تيفاني خطبتها على صديقها مايكل بولس ذو الأصول اللبنانية.

ونشرت تيفاني إعلان الخِطبة عبر صفحتها الرسمية “بتويتر”.

وقالت: “لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة، مناسبات تاريخية، وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض”.

It has been an honor to celebrate many milestones, historic occasions and create memories with my family here at the White House, none more special than my engagement to my amazing fiancé @MichaelZBoulos!Feeling blessed and excited for the next chapter! ❤️ pic.twitter.com/XeoSceoH8N

— Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) January 19, 2021