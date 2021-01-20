كم سيدفع نادي “وست هام يونايتد” لإدارة اشبيلية من أجل التعاقد مع المغربي يوسف النصيري؟!

كشفت تقارير إعلامية اسبانية مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة وست هام يونايتد الإنجليزي يرفع عرضه إلى إدارة فريق اشبيلية الإسباني، من أجل الحصول على خدمات هداف فريق اشبيلية المهاجم المغربي يوسف النصيري 23 عاماً، للاستفادة منه في “الميركاتو” الشتوي الحالي.

عرض وست هام الانجليزي

وأفادت التقارير الصحفية، إن إدارة وست هام يونايتد الإنجليزي على استعداد دفع 40 مليون يورو لإدارة اشبيلية مقابل التعاقد مع اللاعب النصيري، المتألق في صفوف فريق اشبيلية الإسباني، لكن اشبيلية لم يتخذ قراره بهذا الشأن.

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المغربي يوسف النصيري الخيار المفضل لويستهام يونايتد لتعويض رحيل سيباستيان هالر

ويستهام يعرض 25 مليون يورو (22.5 مليون جنيه استرليني) بالإضافة إلى 5 ملايين يورو (4.5 مليون جنيه استرليني) على شكل إضافات من أجل ضم اللاعب (ذا أثلتيك)#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/rFh1bRxkpP — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) January 18, 2021

تألق المغربيان

ونجح اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف اشبيلية برفقه مواطنه حارس المرمى يوسف بونو، من تحقيق الفوز على آلافيس الليلة الماضية بهدفين رائعين مقابل هدف وحيد للفريق المنافس، من رفع رصيد الفريق إلى 33 نقطة في المركز الرابع في صدارة ترتيب دوري “الليغا” الإسبانية للدرجة الممتازة.

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