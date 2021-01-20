اللاعب المغربي يوسف النصيري
اللاعب المغربي يوسف النصيري
Imageرياضة

كم سيدفع نادي “وست هام يونايتد” لإدارة اشبيلية من أجل التعاقد مع المغربي يوسف النصيري؟!

كتب وطن
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كشفت تقارير إعلامية اسبانية مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة الإنجليزي يرفع عرضه إلى إدارة فريق الإسباني، من أجل الحصول على خدمات هداف فريق اشبيلية المهاجم المغربي 23 عاماً، للاستفادة منه في “الميركاتو” الشتوي الحالي.

عرض وست هام الانجليزي

وأفادت التقارير الصحفية، إن إدارة وست هام يونايتد الإنجليزي على استعداد دفع 40 مليون يورو لإدارة اشبيلية مقابل التعاقد مع اللاعب النصيري، المتألق في صفوف فريق اشبيلية الإسباني، لكن اشبيلية لم يتخذ قراره بهذا الشأن.

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تألق المغربيان

ونجح اللاعب المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف اشبيلية برفقه مواطنه حارس المرمى يوسف بونو، من تحقيق الفوز على آلافيس الليلة الماضية بهدفين رائعين مقابل هدف وحيد للفريق المنافس، من رفع رصيد الفريق إلى 33 نقطة في المركز الرابع في صدارة ترتيب دوري “” الإسبانية للدرجة الممتازة.

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