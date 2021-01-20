شبان ينتقمون من محمد رمضان في الشارع بسبب “فضيحة دبي”!

كشف موقع إخباري مفاجأة عن تعرض الفنان المصري محمد رمضان لاعتداء من شبان في القاهرة.

ووفقاً لما ذكره موقع “فوشيا” فقد تم الإعتداء خلال مصادفة “رمضان” وهو متوجه إلى تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “موسى”.

“رمضان يا صهيوني”

وأوقف الشبان محمد رمضان بعدما وجههوا له الشتائم، ونعته أحدهم بوصف “يا صهيوني”، بسبب صوره في دبي مع اسرائيليين.

وأكدت المصادر أن “رمضان” أوقف سيارته أمام الشبان لمعاتبتهم لأنهم زادوا في الشتائم عليه.

وذكرت أن الفنان قام بطرق سيارتهم بيده فنزل أحدهم وصفع “رمضان” على وجهه.

كما وجّه الشاب للفنان بعض الضربات العنيفة في وجهه حتى طرحه أرضًا.

“البودي جارد”

وأشارت المصادر إلى أن بعض الرجال في الشارع تجمعوا لفض الاشتباك إلا أن رمضان أصر على أن يأخذ حقه، ووقف يستدعي “البودي جاردات” الخاصة به للدفاع عن نفسه.

القفز من أعلى برج القاهرة

على صعيدٍ آخر، يستعد “رمضان” لتصوير أغنيته الجديدة “مصباح علاء الدين” .

وبحسب مصدر مقرب من الفنان فإن الفيديو كليب الخاص بالأغنية الجديدة “مصباح علاء الدين” سيتم تصويره بشكل جديد هذه المرة.

وسيتم طرح الفيديو الكليب الخاص بها خلال الفترة المقبلة، بحسب ذات المصدر.

والجديد في فيديو الكليب هو قيام الفنان بالقفز من أعلى برج القاهرة، البالغ ارتفاعه أكثر من 187 متراً، والذي يتم فيه تصوير بعض المشاهد من الأغنية.

كما سيشارك الطفل السوري “محمد جنيد” مع رمضان في الأغنية التي هي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وفي أول تعاون بين جنيد ورمضان.

وعلى صعيد مختلف، يستمر الفنان رمضان بنشر صور من كواليس المسلسل الرمضاني القادم له والذي هو بعنوان “موسى”.

وسيتم عرضه في رمضان 2022، والذي هو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجي.

ويشارك مع رمضان في بطولة المسلسل الفنانة سمية الخشاب والفنانة عبير صبري، والفنان رياض الخولي.

“فضيحة دبي”

وكان رمضان قد تعرض لأزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره رفقة مغني إسرائيلي في دبي بصورة نشرها المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي.

وتم إيقاف الفنان المصري مؤخراً عن العمل وتحويله للتحقيق وسط ضجة كبيرة واتهامات بالتطبيع إلا أن الأمر انتهى بتبرئة ساحته من قبل القضاء المصري وعودته لممارسة عمله بصورة طبيعية.

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