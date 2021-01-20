أظهرت مقاطع فيديو لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته ميلانيا البيت الأبيض بعد انتهاء يومه الأخير بالرئاسة .

ترامب نقل أمتعته وغادر البيت الأبيض

تظهر المشاهد ترامب وميلانيا وهما يتوجهان إلى طائرة هليكوبتر بحديقة البيت الأبيض، بعد نقل عدد من العاملين أمتعة إليها.

لا نقول وداعًا، ولكن إلى اللقاء.. pic.twitter.com/oCXSKal9wB — Screen Mix (@ScreenMix) January 20, 2021

وظهرت ميلانيا وهي تبتسم أثناء إمساكها بيد زوجها في طريقهما للطائرة، التي وقف دونالد على بابها ووجه التحية للحضور بيديه ثم دخل، لتقلع الطائرة.

الرئيس ترمب مغادرا واشنطن pic.twitter.com/DBSaD9SjaV — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 20, 2021

قاعدة أندروز الجوية

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية فإن الطائرة الرئاسية ستنقل دونالد وزوجته، إلى قاعدة “أندروز” الجوية قرب واشنطن.

Trump leaves the White House pic.twitter.com/fed7XB4I99 — Jake Tapper (@jaketapper) January 20, 2021

ومن المقرر أن يسافر دونالد ترامب من هناك على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس 1″، إلى ولاية فلوريدا، وستكون هذه آخر مرة يستخدم فيها طائرة الرئاسة.

هذا وتم إغلاق كافة الطرق المؤدية لمنتجع مارالاغو في فلوريدا، حيث مقر إقامة ترامب الجديد. وشددت الحماية الأمنية حوله ونصبت نقاط تفتيش بعد غلق الطرقات المؤدية إليه.

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