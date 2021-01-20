ترامب يغادر البيت الابيض
ترامب يغادر البيت الابيض
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شاهد لحظة مغادرة دونالد ترامب للبيت الأبيض برفقة ميلانيا التي ظهرت تضحك

ترامب نقل أمتعته وغادر البيت الأبيض

كتب وطن
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أظهرت مقاطع فيديو لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وزوجته بعد انتهاء يومه الأخير بالرئاسة .

ترامب نقل أمتعته وغادر البيت الأبيض

تظهر المشاهد ترامب وميلانيا وهما يتوجهان إلى طائرة هليكوبتر بحديقة البيت الأبيض، بعد نقل عدد من العاملين أمتعة إليها.

وظهرت ميلانيا وهي تبتسم أثناء إمساكها بيد زوجها في طريقهما للطائرة، التي وقف دونالد على بابها ووجه التحية للحضور بيديه ثم دخل، لتقلع الطائرة.

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قاعدة أندروز الجوية

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية فإن الطائرة الرئاسية ستنقل دونالد وزوجته، إلى قاعدة “أندروز” الجوية قرب واشنطن.

ومن المقرر أن يسافر دونالد ترامب من هناك على متن الطائرة الرئاسية “إير فورس 1″، إلى ولاية فلوريدا، وستكون هذه آخر مرة يستخدم فيها طائرة الرئاسة.

هذا وتم إغلاق كافة الطرق المؤدية لمنتجع مارالاغو في فلوريدا، حيث مقر إقامة ترامب الجديد. وشددت الحماية الأمنية حوله ونصبت نقاط تفتيش بعد غلق الطرقات المؤدية إليه.

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