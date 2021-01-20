العنود عبدالله تخلع الحجاب
العنود عبدالله
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شاهد العنود عبدالله تخلع الحجاب على الهواء مباشرة وتستفز السعوديين: عجبكم مظهري!

كتب وطن
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بصورة واسعة، مع خلع مشهورة المواقع للحجاب، وقيامها بنشر فيديو لذلك.

العنود: عجبكم مظهري الجديد!

وظهرت العنود عبدالله خلال مقطع فيديو قامت بنشره عبر مواقع التواصل ورصدته (وطن). قالت فيه: “نفس شكلي بس بدون ، شعري لونه فاتح إن شاء الله يكون عجبكم مظهري الجديد”.

وأضافت:”لكن عندي تعليق بسيط بهذا الخصوص”.

وحذرت مشهورة “سناب شات” من انتقاد فعلها المخالف لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ: “لا أحد يدخل يقول ليش فكيتي الحجاب”

وأكدت أنها كانت ترتديه “احترامًا للمجتمع مو أكثر بس،. وشفت كذا أفضل” بحسب وصفها.

العنود عبد الله تخلع الحجاب

وتصدر وسم “العنود عبدالله تخلع الحجاب” تريند موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، وتفاعل المغردين مع قيام مشهورة سناب شات بخلعها للحجاب.

وعبر الوسم غرد العشرات من المغردين بمنشورات هجومية تحمل انتقادات لاذعة للعنود.

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معتبرين بأنها لم تحترم القيم والأعراف السعودية، وأنها على استعداد للقيام بأي تصرف من أجل حصد مزيد من المشاهدات على حسابها.

هذا وغرد أحد النشطاء على الوسم قائلاً: “أمانة رايكم فيها هي ذات نفسها مستحية من حالها أقسم بالله، حتى مو عارفة تتكلم الحمد لله والشكر”.

كما قال مغرد آخر مستنكرا :”ترى الان يسمون هذي متحجبة وإذا نزلت الطرحة صارت كاشفة للحجاب، أنا بهاجر كوكب آخر تعبت من هالعقليات”.

ومعروف عن السعودية العنود عبدالله، إثارتها للجدل بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل.

وذلك بما تقوم به من تصرفات غريبة وخارجة أحياناً عن العرف والقيم السعودية.

وتستمر  العنود في كل موقف باستقبال عشرات الشتائم والإهانات من المتابعين والمغردين، دون أن تتوقف أو تكف عن نشاطها المثير للجدل.

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