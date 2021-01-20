شاهد العنود عبدالله تخلع الحجاب على الهواء مباشرة وتستفز السعوديين: عجبكم مظهري!

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بصورة واسعة، مع خلع مشهورة المواقع السعودية العنود عبدالله للحجاب، وقيامها بنشر فيديو لذلك.

العنود: عجبكم مظهري الجديد!

وظهرت العنود عبدالله خلال مقطع فيديو قامت بنشره عبر مواقع التواصل ورصدته (وطن). قالت فيه: “نفس شكلي بس بدون حجاب، شعري لونه فاتح إن شاء الله يكون عجبكم مظهري الجديد”.

#العنود_عبدالله_تخلع_الحجاب#العنود_عبدالله_تخلع_الحجابب

سالفة هاشتاق.

ل العنود عبدالله

مشهوره السناب…

بعد خلعها للحجاب إذ لوحظ تفاعل من قبل المغردين …

هل خلعت الحجاب لكي تزيد عدد متابعينها سنابها…. pic.twitter.com/oFwvHauC6v — خدمات متابعين|رفع اترند& (@il22i) January 20, 2021

وأضافت:”لكن عندي تعليق بسيط بهذا الخصوص”.

وحذرت مشهورة “سناب شات” من انتقاد فعلها المخالف لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ: “لا أحد يدخل يقول ليش فكيتي الحجاب”

وأكدت أنها كانت ترتديه “احترامًا للمجتمع مو أكثر بس،. وشفت كذا أفضل” بحسب وصفها.

العنود عبد الله تخلع الحجاب

وتصدر وسم “العنود عبدالله تخلع الحجاب” تريند موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، وتفاعل المغردين مع قيام مشهورة سناب شات بخلعها للحجاب.

وعبر الوسم غرد العشرات من المغردين بمنشورات هجومية تحمل انتقادات لاذعة للعنود.

#العنود_عبدالله_تخلع_الحجاب

سقط منزلها ولم يسقط حجابها !!

خرجت من بين الأنقاض بكامل حجابها وسترها …

شموخ في زمن الإنكسار… pic.twitter.com/9MDPhVDZ1E — علي_الكِندي (@3lOo__oOsh) January 20, 2021

معتبرين بأنها لم تحترم القيم والأعراف السعودية، وأنها على استعداد للقيام بأي تصرف من أجل حصد مزيد من المشاهدات على حسابها.

#العنود_عبدالله_تخلع_الحجاب

تدخل في دائرة المجاهر بالمعصية الذي يجب ردعه علانية وعدم تركه على هواه لأنه تمرد على دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن عصى الله علانية يجب ردعه علانية pic.twitter.com/6raboLtF8g — بياض الثلج☃️ (@noor1901_) January 20, 2021

هذا وغرد أحد النشطاء على الوسم قائلاً: “أمانة رايكم فيها هي ذات نفسها مستحية من حالها أقسم بالله، حتى مو عارفة تتكلم الحمد لله والشكر”.

#العنود_عبدالله_تخلع_الحجاب

سالفه الهاشتاق

صعد هاشتاق ل العنود عبدالله

بعد خلعها للحجاب إذ لوحظ تفاعل من قبل المغردين .

أمانة رايكم فيها هي ذات نفسها مستحية من حالها قسم بالله ،، حتى مو عارفه تتكلم الحمد لله والشكر pic.twitter.com/zepEDMtFxt — محمد | بخدمتكم (@Th1Zg) January 20, 2021

كما قال مغرد آخر مستنكرا :”ترى الان يسمون هذي متحجبة وإذا نزلت الطرحة صارت كاشفة للحجاب، أنا بهاجر كوكب آخر تعبت من هالعقليات”.

ترى الان يسمون هذي متحجبه واذا نزلت

الطرحه صارت كاشفه للحجاب انا بهاجر الى

كوكب اخر تعبت من هالعقليات !#العنود_عبدالله_تخلع_الحجاب pic.twitter.com/euPJK1ZNbY — سعود (@Saud0tbi) January 20, 2021

ومعروف عن السعودية العنود عبدالله، إثارتها للجدل بين الحين والآخر عبر مواقع التواصل.

وذلك بما تقوم به من تصرفات غريبة وخارجة أحياناً عن العرف والقيم السعودية.

وتستمر العنود في كل موقف باستقبال عشرات الشتائم والإهانات من المتابعين والمغردين، دون أن تتوقف أو تكف عن نشاطها المثير للجدل.

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