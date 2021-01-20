موعد مباراة أتلتيكو مدريد وايبار
موعد مباراة أتلتيكو مدريد وايبار
Imageرياضة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وايبار اليوم في الدوري الإسباني

كتب وطن
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من المقرر أن يخوض فريق الإسباني مباراته مساء اليوم الخميس على الملعب البلدي “إبوروا” أمام منافسه إيبار ، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري الإسبانية لموسم 2020-2021م.

موعد المباراة بين كلا المنافسين

وستقام مباراة فريق أتلتيكو مدريد عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، والحادية والنصف بتوقيت مكة المكرمة “” بين كلا الفريقين.

القناة الناقلة للمباراة

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وستبث المباراة بين فريقي أتلتيكو مدريد وإيبار عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النشر للدوري الإسباني عبر” beIN Sports HD 3″، على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12265، أو على القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، والذي سيعلق عليها الصحفي الرياضي عادل خلو.

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد “بلانكوس” ترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن جاره المنافس فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الثاني برصيد 37 عاماً، بينما يحتل المنافس في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من جدول الترتيب للدوري الممتاز.

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