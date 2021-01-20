موعد مباراة أتلتيكو مدريد وايبار والقناة الناقلة
موعد مباراة أتلتيكو مدريد وايبار
Imageرياضة

القنوات الناقلة وموعد مباراة أتلتيكو مدريد وايبار اليوم في الدوري الإسباني

ضمن منافسات الأسبوع 19 من "الليغا"

كتب وطن
0

من المقرر أن يخوض فريق الإسباني مباراته مساء اليوم الخميس على الملعب البلدي “إبوروا” أمام منافسه إيبار .

تلعب المباراة ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري الإسبانية لموسم 2020-2021م.

ستقام مباراة فريق أتلتيكو مدريد عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة. والحادية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وايبار

ستبث المباراة بين فريقي أتلتيكو مدريد وإيبار عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية.

وتبث المباراة على القناة beIN Sports HD 3، من خلال القمر الصناعي نايل سات بتردد 12265، أو على القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547.

اقرأ أيضاً

تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني

كم سيدفع نادي “وست هام يونايتد” لإدارة اشبيلية من أجل التعاقد مع المغربي يوسف النصيري؟!

“شاهد” كيف أنقذ نجم الحراسة المغربية “ياسين بونو” اشبيلية في الدقيقة الأخيرة أمام ألافيس؟!

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد “بلانكوس” ترتيب برصيد 41 نقطة. بفارق 4 نقاط عن جاره المنافس فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الثاني برصيد 37 عاماً.

بينما يحتل المنافس في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من جدول الترتيب للدوري الممتاز.

الحكم والمعلق 

سيدير المباراة حكم الساحة الاسباني ماريو ميليرو لوبيز، على الملعب البلدي إبوروا، فيما سيعلق على اللقاء المعلق الجزائري عادل خلو.

سيميوني يتهرب

علق الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على المعلومات التي تشير إلى عرض محتمل من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي في عام 2022، إنه “لا يوجد شيء يمكن الإعلان عنه حاليا”.

وأكد أنه “سعيد” وأنه ما زال أمامه “عاما مهما للغاية”.

وفي مؤتمر صحفي عن بعد عشية مباراة فريقه أمام إيبار المقررة الخميس على ملعب إيبوروا في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد سيميوني “لا شك في أنه في اللحظة التي سنعقد فيها اجتماعا مهما، أو حين نكون بصدد القيام بذلك، سيتم إخطاركم كما هو الحال دائما حتى تكونوا أول من يعلم”.

وكانت تقارير صحفية، قد أوردت أن أتلتيكو مدريد قدم عرضا للمدرب الأرجنتيني من أجل تجديد عقده حتى عام 2024.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
رياضة

تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني

رياضة

كم سيدفع نادي “وست هام يونايتد” لإدارة اشبيلية من أجل التعاقد مع المغربي…

رياضة

“شاهد” كيف أنقذ نجم الحراسة المغربية “ياسين بونو” اشبيلية في…

رياضة

صفقة مجانية.. الجزائري إسلام سليماني ينضم إلى صفوف فريق ” ليون” الفرنسي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

More Stories

تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة فالنسيا وأوساسونا في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

الصحف الإسبانية تشن هجوماً على زيدان بعد توديع فريقه ريال مدريد كأس الملك الإسباني

1 من 62

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More