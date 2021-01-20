القنوات الناقلة وموعد مباراة أتلتيكو مدريد وايبار اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن يخوض فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مباراته مساء اليوم الخميس على الملعب البلدي “إبوروا” أمام منافسه إيبار .

تلعب المباراة ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري الليغا الإسبانية لموسم 2020-2021م.

ستقام مباراة فريق أتلتيكو مدريد عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة. والحادية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وايبار

ستبث المباراة بين فريقي أتلتيكو مدريد وإيبار عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية.

وتبث المباراة على القناة beIN Sports HD 3، من خلال القمر الصناعي نايل سات بتردد 12265، أو على القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547.

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد “بلانكوس” ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة. بفارق 4 نقاط عن جاره المنافس فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الثاني برصيد 37 عاماً.

بينما يحتل المنافس ايبار في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من جدول الترتيب للدوري الممتاز.

الحكم والمعلق

سيدير المباراة حكم الساحة الاسباني ماريو ميليرو لوبيز، على الملعب البلدي إبوروا، فيما سيعلق على اللقاء المعلق الجزائري عادل خلو.

سيميوني يتهرب

علق الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على المعلومات التي تشير إلى عرض محتمل من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي في عام 2022، إنه “لا يوجد شيء يمكن الإعلان عنه حاليا”.

وأكد أنه “سعيد” وأنه ما زال أمامه “عاما مهما للغاية”.

وفي مؤتمر صحفي عن بعد عشية مباراة فريقه أمام إيبار المقررة الخميس على ملعب إيبوروا في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد سيميوني “لا شك في أنه في اللحظة التي سنعقد فيها اجتماعا مهما، أو حين نكون بصدد القيام بذلك، سيتم إخطاركم كما هو الحال دائما حتى تكونوا أول من يعلم”.

وكانت تقارير صحفية، قد أوردت أن أتلتيكو مدريد قدم عرضا للمدرب الأرجنتيني من أجل تجديد عقده حتى عام 2024.

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