القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في كأس السوبر الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس وفريق نابولي للمواجهة الليلة في مباراة تحمل الإثارة والمنافسة القوية بين كليهما، في نهائي كأس السوبر الإيطالي والتتويج باللقب، والتي من المقرر أن تقام على ملعب استاد “مابي”.

ويقود حكم اللقاء بين كلا الفريقين الإيطالي ” باولو فاليري” الذي سيدير نهائي كأس السوبر الإيطالي هذا الموسم بين نابولي ويوفنتوس.

المواجهات السابقة

وكانت أولى المواجهات بين فريق يوفنتوس ونابولي الإيطالي في السوبر الإيطالي في عام 1990م، حيث استطاع الفريق الأخير التتويج باللقب بنتيجة قاسية على يوفنتوس (5-1)، وفي عام 2012 تقابل الاثنين ونجح آنذاك فريق يوفنتوس من التغلب على نابولي الإيطالي بنتيجة (2-4)، في العاصمة الصينية بكين.

أما عن المواجهة الثالثة التي جمعت كلا الفريقين فقد كانت في عام 2014، والتي فاز فيها فريق نابولي “الأزوري” ضد منافسه يوفنتوس بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي لهدفين لكلا الفريقين في المباراة، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

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القنوات الناقلة

وستبث مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي في اللقاء الرابع لكلا الفريقين، على قناة السعودية الرياضية ” الكأس سبورت” نايل سات بتردد 12284، وعلى قناة السعودية الرياضية “الكأس سبورت” عرب سات بتردد 12523.

وكذلك ستبث مباشرة عبر قناة “LOOK PLUS”على القمر الصناعي ثور، وقناة Rai 1″” على القمر الصناعي هوتبيرد، عند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

ويسعى فريق اليوفي السيدة العجوز الإيطالي من أجل الحصول على اللقب الأول له تحت قيادة مدربه الإيطالي “أندريا بيرلو” 41 عاماً، ضد خصم عنيد سبق أن تقابلا بين بعضهما البعض في كأس السوبر الإيطالي ثلاثة مرات، نجح من خلالها نابولي ” الأزوري” بالتتويج مرتين مقابل مرة وحيد لفريق يوفنتوس الإيطالي في نهائي الكأس الإيطالي.

فهل سيفعلها فريق يوفنتوس الليلة ويقنع عشاقه بمستواه الذي غاب عن الأنظار في المسابقات بالموسم الحالي، أم سيكون لفريق نابولي الإيطالي حكاية أخرى والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ مواجهة يوفنتوس بنهائي كأس السوبر الإيطالي؟!

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