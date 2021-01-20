اشتباك وقتلى في حي المعيزيلة شرق الرياض
الهدهد

اشتباك في حي المعيزيلة شرق الرياض .. مسلح ومخدرات واحتجاز رهينة تنتهي بمذبحة

3 قتلى وضبط الجاني

كتب وطن
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قتل مواطن سعودي واثنان من رجال الأمن فيما أصيب رجل أمن ثالث بعيارٍ ناري بحي شرق .

الجاني احتجز شقيق زوجته

وكشف بيان للمتحدث باسم شرطة الرياض تفاصيل العملية .

وقال إنه مواطنا احتجز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض.

وعلى إثر تلقي بلاغ ووصل القوات الى الموقع، تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش.

قتلى وإصابات

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وأسفر إطلاق النار عن مقتل المواطن المُحْتَجزْ واثنين من رجال الأمن، وإصابة آخر بعيارٍ ناري وهو بحالة صحية مستقرة.

وبمتابعة الجاني تم رصد وجوده داخل مزرعة شمال الرياض، حيث تم القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيارٍ ناريٍ.

بيان الأمن العام بشان هجوم المعيزيلة شرق الرياض
بيان الأمن العام بشان هجوم المعيزيلة شرق الرياض

وتم ضبط الجاني وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.وفق بيان المتحدث الأمني .

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