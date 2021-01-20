هذا ما فعله بايدن على عتبات "الكابيتول"
جو بايدن وزوجته
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أيام الجمهوريين ولّت .. شاهد ما فعله بايدن على عتبات “الكابيتول” قبل الدخول لأداء اليمين

كتب وطن
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أدّى الرئيس الأمريكي المنتخب ،  اليمين الدستورية ليتقلد مهامه الرئاسية ويكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وبحسب مقاطع متداولة فقد ظهر الرئيس بايدن على عتبات الكونغرس، رفقة نائبته كاميلا هاريس.

وتبادل جو بايدن التحية مع المسؤولين الذين كانوا بانتظاره في الخارج، ودارت بعض الأحاديث بينهما قبل الدخول للمبنى.

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد حضر بايدن وزوجته قبل قدومهما للكونغرس، قداسا في كاتدرائية سانت ماثيوز في واشنطن.

وحفل تنصيب بايدن يختلف عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا، فضلا عن الحالة الأمنية المتوترة جراء أعمال الشغب التي قام بها مناصروا ترامب قبل أيام.

ويشارك بحفل التنصيب ألف ضيف فقط، بينهم الرؤساء السابقون وجورج بوش الابن وبيل كلينتون.

وقالت بعض المواقع الأمريكية إن المغنية الشهيرة ليدي جاجا، ستغني النشيد الوطني الأمريكي خلال حفل التنصيب.

ورحل وزوجته ميلاينا اليوم عن البيت الأبيض، وأظهرت مقاطع لحظة مغادرتهما عبر طائرة رئاسية إلى مقر إقامتهما الجديد.

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