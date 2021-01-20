أيام الجمهوريين ولّت .. شاهد ما فعله بايدن على عتبات “الكابيتول” قبل الدخول لأداء اليمين

أدّى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليمين الدستورية ليتقلد مهامه الرئاسية ويكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

BREAKING: Joseph R. Biden has been sworn in as the 46th President of the United States of America. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/ycos36cn04 — ABC News (@ABC) January 20, 2021

وبحسب مقاطع متداولة فقد ظهر الرئيس بايدن على عتبات الكونغرس، رفقة نائبته كاميلا هاريس.

وتبادل جو بايدن التحية مع المسؤولين الذين كانوا بانتظاره في الخارج، ودارت بعض الأحاديث بينهما قبل الدخول للمبنى.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد حضر بايدن وزوجته قبل قدومهما للكونغرس، قداسا في كاتدرائية سانت ماثيوز في واشنطن.

وحفل تنصيب بايدن يختلف عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا، فضلا عن الحالة الأمنية المتوترة جراء أعمال الشغب التي قام بها مناصروا ترامب قبل أيام.

ويشارك بحفل التنصيب ألف ضيف فقط، بينهم الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون.

وقالت بعض المواقع الأمريكية إن المغنية الشهيرة ليدي جاجا، ستغني النشيد الوطني الأمريكي خلال حفل التنصيب.

ورحل دونالد ترامب وزوجته ميلاينا اليوم عن البيت الأبيض، وأظهرت مقاطع لحظة مغادرتهما عبر طائرة رئاسية إلى مقر إقامتهما الجديد.

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