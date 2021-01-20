أمير قطر يوافق على قرار بشأن توظيف حملة الجنسية الأردنية
الأمير تميم والملك عبدالله
الهدهد

أمير قطر يوافق على قرار بشأن توظيف حملة الجنسية الأردنية .. تعرفوا على التفاصيل

كتب وطن
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كشفت مصادر مطلعة في الدوحة، أن أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وافق على استئناف حملة الجنسية الأردنية في إطار استئناف برنامج يرعاه هو شخصياً.

وقالت المصادر إن الشخصيات التي تسعى إلى تعزيز العلاقة بين وقطر، تمكنت من توفير الفرصة لاستقطاب المزيد من الموظفين الأردنيين في المؤسسات القطرية.

وهو الأمر الذي سيتم إعادة تنشيطه وتفعيله خلال الأسابيع القادمة، بحسب ما قالت صحيفة “رأي اليوم”.

ودعت الحكومة القطرية وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين لزيارة قطر؛ من أجل ترتيب العلاقة بين الحكومتين بعد إعلان المصالحة الخليجية.

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ووفق مصادر مطلعة ومقربة من وزير الداخلية الأردني، فإن الحرص قائم من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذلك تحت إطار التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية للدوحة وعمان.

هذا ويعتبر تفعيل برنامج عمل أمني مشترك بين قطر والأردن، والذي بدأ قبل عدة سنوات. ضمن أهداف زيارة وزير الداخلية الأردني إلى الدوحة. بحسب ما أفادت تلك المصادر.

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