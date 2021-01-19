نسرين طافش تُشعل المواقع بفيديو “مثير” شاهده أكثر من مليون و300 ألف حتّى الآن!

حظي مقطع فيديو نشرته الفنانة السورية نسرين طافش بأكثر من مليون و300 الف مشاهدة خلال أقل من 19 ساعة من نشره على انستغرام.

فستان ضيّق ومفتوح

وظهرت نسرين في الفيديو وهي تستعرض بفستان ضيّق مفتوح من على فخذها الأيسر .

وأرفقت “نسرين” الفيديو بتعليق كتبت فيه: “لن تعرف معنى ان تحب الآخر حقًا ما لم تحب نفسك أولًا”.

“استعراض”

وتعرّضت “نسرين” بعد نشرها للفيديو الى انتقادات وتعليقات من المتابعين، متهمينا بان الهدف من نشرها المقطع استعراض مؤخرتها .حسب قولهم

وتصدرت “نسرين” الترند مؤخراً بسبب إطلالة وصفها البعض بالجريئة، فيما أثنى البعض الآخر على محافظتها على جسمها ورشاقتها.

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