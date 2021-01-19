ما قصة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي التي شغلت المصريين؟!

تصدر اسما المطرب المصري محمد الشرنوبي، ومواطنته المنتجة سارة الطباخ، محركات البحث في مصر وذلك عقب خروج الخلافات القضائية بينهم للعلن.

وخرجت خلافات الشرنوبي والطباخ للعلن، بعد إصدار محكمة مصرية أمس حكما غيابيًا على سارة الطباخ بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه.

واتهمت الطباخ بتبديد مبالغ مالية للمطرب الشرنوبي، بموجب توكيل رسميّ، وخيانة الأمانة.

دعوى قضائية ضد الشرنوبي

وفي ردها على هذا الحكم قالت أية سعد محامية سارة، إنها سوف تحرك دعوي قضائية ضد الشرنوبي بتهمة التشهير بالمنتجة.

ومنذ إعلان انفصالهما عقب فترة خطوبة فضلا عن شراكة عمل. تتجدد من وقت لآخر تتجدد الاتهامات والتصريحات الكيدية بين المطرب والمنتجة المعروفة.

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وفي تعليقه على الحكم الصادر ضد سارة الطباخ. قال الشرنوبي:” أظن الصورة وضحت، أنا كنت ساكت ومكانش نفسي الأمور توصل لكده”

وتابع:” وكنت مقرر إني مش هتكلم تاني في الإعلام، بس لقيت إصرار من الطرف الآخر إنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي أمام الناس. لكن لو في حد واخد حق حد فالقانون والمحكمة قالت كلمتها.”

محمد الشرنوبي متهم بالتشهير

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد حدّدت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر معارضة الطباخ على حكم حبسها.

كذلك أعلنت سارة الطباخ أنها ستحرك دعوى قضائية ضد الشرنوبي، بتهمة التشهير بسمعتها. وأضحت أنه مرتبط بتعاقد معها لمدة 10 سنوات بدايةً من سبتمبر 2017 وصادر لها توكيل بذلك.

وذكرت أن ذلك يعطيها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات وأنها محرر لها توكيل من الفنان بذلك.

ويشهد الوسط الفني في مصر مؤخرا العديد من المعارك بين نجومه، سواء قضايا عمل أو خلافات شخصية.

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