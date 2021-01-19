اعتقال الداعية مبارك البذالي
مبارك البذالي
الهدهد

ما الذي كتبه الداعية الكويتي مبارك البذالي حتى جرى اعتقاله وإيداعه السجن؟!

تفاصيل القضية تعود إلى 2014

كتب وطن
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ألقت الأجهزة الأمنية في ، القبض على الداعية الإسلامي المثير للجدل .

وذكر حساب “أمن ومحاكم” الكويتي عبر “تويتر”، أنه تم القبض على مبارك البذالي وإيداعه السجن تنفيذاً لحكم سابق بالحبس 3 سنوات. في قضية إثارة الفتنة الطائفية وشق الوحدة الوطنية.

تفاصيل القضية تعود إلى 2014

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، حين قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس مبارك البذالي 3 سنوات بعد أن إدانته بـ”شق الوحدة الوطنية”. و”سب وازدراء فئة من المجتمع، وإثارة الفتنة الطائفية”.

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ووجّهت النيابة العامة الكويتية حينها للبذالي تهمة القيام بشكل علني بالحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع. إضافة لإثارة الفتن الطائفية، عن طريق نشر تغريدات عبر حسابه على “تويتر”. تتضمن عبارات وألفاظًا من شأنها كراهية وازدراء فئة في المجتمع وإثارة الفتنة بينها وبين فئة أهل والجماعة.

مبارك البذالي رفض تسليم نفسه

وقال مبارك البذالي في وقتها إنه لن يسلم نفسه وسيستأنف الحكم، وسيستمر في الدفاع عن قضايا الأمة الاسلامية.

وأكد البذالي أنه ليس نادما على دفاعه عن قضايا الأمة، ولن يتنازل عن دينه أو يقبل التطاول عليه، معتبرا الحكم ابتلاء من الله.

وكان الحكم ضد البذالي هو الأول من نوعه منذ إقرار قانون الوحدة الوطنية في الكويت عام 2012.

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