ما الذي كتبه الداعية الكويتي مبارك البذالي حتى جرى اعتقاله وإيداعه السجن؟!

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على الداعية الإسلامي المثير للجدل مبارك البذالي.

وذكر حساب “أمن ومحاكم” الكويتي عبر “تويتر”، أنه تم القبض على مبارك البذالي وإيداعه السجن تنفيذاً لحكم سابق بالحبس 3 سنوات. في قضية إثارة الفتنة الطائفية وشق الوحدة الوطنية.

القبض على الناشط الاسلامي مبارك البذالي وايداعه السجن تنفيذاً لحكم سابق بالحبس 3 سنوات في قضية اثارة الفتنة الطائفية وشق الوحدة الوطنية pic.twitter.com/mZTUhyD6AB — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) January 19, 2021

تفاصيل القضية تعود إلى 2014

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، حين قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس مبارك البذالي 3 سنوات بعد أن إدانته بـ”شق الوحدة الوطنية”. و”سب وازدراء فئة من المجتمع، وإثارة الفتنة الطائفية”.

اقرأ أيضاً: داعية كويتي يوجّه هذه النصيحة لـ”تركي آل الشيخ” بسبب إدارته الفاشلة للمنتخب السعودي

ووجّهت النيابة العامة الكويتية حينها للبذالي تهمة القيام بشكل علني بالحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع. إضافة لإثارة الفتن الطائفية، عن طريق نشر تغريدات عبر حسابه على “تويتر”. تتضمن عبارات وألفاظًا من شأنها كراهية وازدراء فئة الشيعة في المجتمع وإثارة الفتنة بينها وبين فئة أهل السنة والجماعة.

مبارك البذالي رفض تسليم نفسه

وقال مبارك البذالي في وقتها إنه لن يسلم نفسه وسيستأنف الحكم، وسيستمر في الدفاع عن قضايا الأمة الاسلامية.

وأكد البذالي أنه ليس نادما على دفاعه عن قضايا الأمة، ولن يتنازل عن دينه أو يقبل التطاول عليه، معتبرا الحكم ابتلاء من الله.

وكان الحكم ضد البذالي هو الأول من نوعه منذ إقرار قانون الوحدة الوطنية في الكويت عام 2012.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك