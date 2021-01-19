مباراة تشيلسي وليستر سيتي
مباراة تشيلسي وليستر سيتي
رياضة

ليستر سيتي يحسم قمة الجولة ال 18 بتكبيد فريق تشيلسي الخسارة السادسة له في ” البريميرليج”

كتب وطن
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حقق فريق الإنجليزي الفوز على بتسجيله هدفين نظيفين دون رد، في مباراة جولة القمة ال 18 من الدوري  الممتاز، مساء يوم الثلاثاء التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “ووكرز”.

هدف التقدم لفريق

واستطاع فريق ليستر سيتي “الثعالب” التقدم بهدف مع بداية الدقائق الأولى من انطلاق الشوط الأول أحدث المباراة، عن طريق اللاعب النيجيري ” ويلفريد نديدي” 24 عاماً بتسجيله الهدف الأول في شباك تشيلسي في الدقيقة السادسة من المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق شباك تشيلسي.

ومع نهاية أحداث الشوط الأول أضاف فريق ليستر سيتي الهدف الثاني بواسطة لاعب خط الوسط ” جيمس ماديسون” 24 عاماً في الدقيقة 41 من المباراة.

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محاولات تشيلسي

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حاول فريق تشيلسي مع مجريات أحداث الشوط الثاني من المباراة من خلال الضغط للحصول على الكرة من الفريق المنافس الذي قدم أداءً جيداً في المباراة لكنه محاولاته قد فشلت، ليتكبد بذلك الخسارة ال 6 له على التوالي في الممتاز “”.

وصعد فريق ليستر سيتي “الثعالب” إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المان يونايتد “الشياطين الحمر” وثلاثة نقاط عن المان سيتي وأربعة نقاط عن فريق ليفربول “الريدز”

بينما تجمد فريق الخاسر تشيلسي عند 29 نقطة والذي يحتل المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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