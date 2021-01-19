لصالح من يتطاول يوسف علاونة على قطر من أبوظبي؟ .. جمال ريان يحذر ابن سلمان من “الفخ”

علّق الإعلامي بقناة “الجزيرة” القطرية جمال ريان، على مقطع فيديو مقتطف من حديث الأردني يوسف علاونة، يهاجمه فيه بشكل فج، ويتهمه بالتعامل مع أجهزة مخابرات في نشاطه الإعلامي.

ماذا قصد يوسف علاونة؟؟

وقال علاونة في مقطع نشره جمال ريان عبر تويتر: “جمال ريان في تغريدة له على تويتر، أنا ما أدري هو حسابه ولا حساب مخابرات”.

وبعدين يا جماعة الخير ، لصالح من يشتم هذا الكائن قطر وقادتها من ابوظبي ، في تحد واضح لقادة دول الخليج ، وعلى رأسهم الامير محمد بن سلمان الذي سجل له بإمتياز نجاح قمة العلا للمصالحة الخليجية ؟ #الخليج pic.twitter.com/nlWu2Dzut1 — جمال ريان (@jamalrayyan) January 19, 2021

وتابع: “المرتزق مدري شنو، هذا الكائن الذي يخرب المصالحة الخليجية، أنا ليش بدي أخرب المصالحة الخليجية يعني حتى لو صالحوا إيران، أنا ليش بدي أخرب المصالحة؟”.

جمال ريان يحذر

من جانبه علق ريان على المقطع وقال: “وبعدين يا جماعة الخير ، لصالح من يشتم هذا الكائن قطر وقادتها من أبوظبي”

واعتبر أن ما يقوم به علاونة تحد واضح لقادة دول الخليج وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان “الذي سجل له بامتياز نجاح قمة العلا للمصالحة الخليجية”.

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وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة الإعلامي جمال ريان .

واعتبر مغردون أن كل هذه التصرفات التي يقوم بها علاونة وغيره يهدف للتأثير على اتفاق المصالحة الخليجية.

نعم استاذ جمال … لماذا يستمر البعض من المغردين في دق اسفين الخلاف وتشويه صورة وسمعة بعضها البعض.

انه تحد واضح لاتفاق العلا وتوجيهات الامير محمد بن سلمان.

كلام المغردين فقط هو التحدي لاتفاق العلا اما كلام الاعلاميين المخضرمين وقادة الفكر العربي فهو عسل على قلب اتفاق العلا. https://t.co/y3KjTUWWJU — إبراهيم الحداد (@i_alhaddad) January 19, 2021

وعلق مغرد آخر واصفاً ما يقوم به علاونة بأنه مدفوع الأجر وواضح أنه لا يعمل ولا يتكلم من رأسه.

وقال: “الله يرزقنا، ونقدر نشتريه، كلامه نابع من توجيه مدفوع..وليس عن عقيدة مقتنع فيها”.

الله يرزقنا..ونقدر نشتريه…كلامه نابع من توجيه مدفوع..وليس عن عقيده مقتنع فيها — nabeh yosef (@YosefNabeh) January 19, 2021

هل تخططالإمارات لتخريب المصالحة!

ومنذ توقيع اتفاق المصالحة الخليجية في 5 يناير، تستمر الأبواق المدعومة إماراتياً بالتحريض ضد كل الخطوات التي اتخذت.

وذلك في محاولة منها لإبراز حالة من الخلاف والفرقة بين الأطراف الخليجية، في محاولات من شأنها تعطيل كل الجهود المبذولة.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر قد أعلنوا مقاطعة وحصار قطر 2017، بدعوى دعمها للإرهاب.

الأمر الذي نفته الدوحة جملة وتفصيلاً، حتى العام 2021، وهو العام الذي تم فيه طي هذه الصفحة وإعادة العلاقات بين الأطراف المتخاصمة.

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