” شاهد” الزمالك يتربع على عرش الصدارة بعد فوزه على الجونة المصري

حقق فريق الزمالك المصري فوزاً صعباً على فريق الجونة بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة المصري، في مباراة جمعت كلا المنافسين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “بتروسبورت”.

هدف الصدارة لأوباما

ونجح لاعب الوسط في الفريق البيضاوي الزمالك المصري يوسف إبراهيم الشهير بلقب ” يوسف أوباما” 25 عاماً، في تسجيل الهدف الوحيد الذي قاد به فريقه إلى صدارة الترتيب بتسديدة سجلها اللاعب في شباك الجونة المصري من خارج منطقة علامة الجزاء في الدقيقة ال 10 من أحداث الشوط الأول من المباراة، لينتهي اللقاء بين كلا الفريقين بهدف نظيف دون رد.

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إهدار الفرص للجونة

وحاول فريق الجونة المصري العودة إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني الذي لم يشهد تقدماً في الأداء لفريق الزمالك المصري على صعيد تسجيل هدف أخر مع حفاظه في الدفاع على نظافة شباكه في مباراته أمام المنافس، الذي أهدر الفرص الكثيرة من خلال اعتماد الفريق على الهجمات المرتدة في ظل الضغط الكبير للزمالك في وسط الميدان والدفاع، لكنه لم ينجح في ذلك طيلة المباراة، ليفوز الزمالك بهدف الوحيد في شباك الجونة.

ويعتلي فريق الزمالك المصري ” القلعة البيضاء” صدارة الترتيب بهذا الترتيب بهدف اللاعب المهاري يوسف أوباما متخطياً بذلك غريمه التقليدي وحامل اللقب السابق الأهلي المصري” القرن” برصيد 19 نقطة، بينما تجمد الفريق المنافس الجونة المصري عند 15 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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