بالتفاصيل .. قرعة جدول مباريات كأس العالم للأندية 2020

شهدت قرعة مباريات كأس العالم للأندية التي أجرها الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ السويسرية، مساء اليوم الثلاثاء عن مواجهات قوية ونارية منتظرة، حيث من المقرر عقدها في اليوم الرابع من شهر فبراير القادم.

الأهلي المصري X الدحيل القطري

وسيواجه البطل المصري وحامل اللقب السابق الأهلي المصري الدحيل القطري في الدور النصف النهائي من كأس العالم للأندية، والفائر من كلا الفرقين سيواجه فريق البايرن ميونيخ ” البافاري” في دور النصف النهائي من البطولة.

الدحيل القطري 🇶🇦 يواجه الأهلي المصري 🇪🇬 في كأس العالم للأندية الشهر المقبل في قطر

⬅️ الفائز من هذه القمة العربية سيواجه بايرن ميونيخ في الدور الموالي 🏆 pic.twitter.com/CXWDv2T4b0 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 19, 2021

مواجهة البافاري الألماني

وستقام مباراة الأهلي المصري ضد منافسه البلد المستضيف للكأس الدحيل القطري مساء يوم الخميس الرابع من شهر فبراير القادم عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، على أن يواجه الفريق الفائز من كلا الفريق البايرن ميونيخ الألماني مساء يوم الاثنين الثامن من شهر فبراير القادم عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

أولسان هيواندي X تيغري أونال

فيما سيواجه الفريق المكسيكي “تيغري أونال” بطل الدوري المحلي في بلده أمام الفريق ” أولسان هيواندي” الكوري الجنوبي بطل قارة أسيا في ذات نفس اليوم في دور الربع النهائي، حيث أن الفائز من كلا المنافسين سيواجه البطل الأمريكي الجنوبي ” الليبرتادوريس” في النصف النهائي من كأس العالم للأندية لعام 2020م.

يستضيف استاد المدينة التعليمية وأحمد بن علي انطلاقة كأس العالم للأندية قطر FIFA ٢٠٢٠ الشهر المقبل، تعرفوا على جدول المباريات هنا 👇 pic.twitter.com/GPaVWicXKk — Road to 2022 (@roadto2022) January 18, 2021

المباراة النهائية

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر، في الحادي عشر من شهر فبراير القادم، بعد مباراة تحديد المركزي الثالث بين الخاسرين في مباراة النصف النهائي، وكذلك تحديد المركز الخامس التي ستقام بين الفرق الخاسرة في اليوم السابع من نفس الشهر.