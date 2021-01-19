كأس العالم للأندية كرة القدم
كأس العالم للأندية كرة القدم
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بالتفاصيل .. قرعة جدول مباريات كأس العالم للأندية 2020

كتب وطن
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شهدت قرعة مباريات التي أجرها الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ السويسرية، مساء اليوم الثلاثاء عن مواجهات قوية ونارية منتظرة، حيث من المقرر عقدها في اليوم الرابع من شهر فبراير القادم.

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وسيواجه البطل المصري وحامل اللقب السابق الأهلي المصري الدحيل القطري في الدور النصف النهائي من كأس العالم للأندية، والفائر من كلا الفرقين سيواجه فريق ” البافاري” في دور النصف النهائي من البطولة.

مواجهة

وستقام مباراة الأهلي المصري ضد منافسه البلد المستضيف للكأس الدحيل القطري مساء يوم الخميس الرابع من شهر فبراير القادم عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، على أن يواجه الفريق الفائز من كلا الفريق البايرن ميونيخ الألماني مساء يوم الاثنين الثامن من شهر فبراير القادم عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

أولسان هيواندي X تيغري أونال

فيما سيواجه الفريق المكسيكي “تيغري أونال” بطل الدوري المحلي في بلده أمام الفريق ” أولسان هيواندي” الكوري الجنوبي بطل قارة أسيا في ذات نفس اليوم في دور الربع النهائي، حيث أن الفائز من كلا المنافسين سيواجه البطل الأمريكي الجنوبي ” الليبرتادوريس” في النصف النهائي من كأس العالم للأندية لعام 2020م.

المباراة النهائية

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر، في الحادي عشر من شهر فبراير القادم، بعد مباراة تحديد المركزي الثالث بين الخاسرين في مباراة النصف النهائي، وكذلك تحديد المركز الخامس التي ستقام بين الفرق الخاسرة في اليوم السابع من نفس الشهر.

 

 

 

 

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