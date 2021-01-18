هيفاء وهبي تنشر صور بإطلالة “غير عاديّة” .. ماذا حدث لها؟!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جدلاً واسعاً بين مُتابعيها بعد ظهورها بالحجاب في أحدث صورها من منزلها.

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة صور لها عبر “انستجرام” رصدتها “وطن”، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية، وتيشرت رمادي وبنطلون أزرق. أما الغريب أنها كانت تضع غطاءً أسود اللون على رأسها.

وعلقت هيفاء وهبي على صورها المثيرة للجدل قائلة: “السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء. والرضا في قلبك فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين”.

وفي صورة أخرى لها بنفس الإطلالة مع شاب. كتبت هيفاء وهبي: “أخي روبرت، قد نعيش آلاف الأميال بعيدًا عن بعضنا، لكن الأصدقاء الحقيقيين يبقون معك بغض النظر عن المسافة أو الوقت الذي يفصلك عنهم!”.

الحجاب يليق بك!

وتفاعل الناشطون مع إطلالة هيفاء الغريبة، خاصة أنها بدون مكياج أيضاً، فجاء في أحد التعليقات: “الحجاب يليق بك جداً”.

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وكتب آخر ساخراً: “اعتقدت أنها تحجبت وقد هداها الله، ولكن باقي ملابسها لا تدل على ذلك”.

هيفاء وهبي وكورونا

وفُجعت وهبي قبل أيام بوفاة أحد أصدقائها المقربين، وهو علي ابن شقيقة المخرج اللبناني ناصر الفقيه، والذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا “كوفيد19”.

ونشرت وهبي صورة صديقها عبر خاصية الاستوري بحاسبها على انستجرام وعلقت عليها قائلة: “الله يرحم روحك، مش عم صدق إنك رحت”.

وفي سياق آخر وجهت الفنانة اللبنانية رسالة إلى زميلتها بالوسط الفني، الفنانة المصرية يسرى، والتي تمكنت من تجاوز محنة كورونا، بعد أن أصابها لأكثر من عامين، لتأتيها النتيجة سلبية مؤكدة خلوها من المرض.

وقالت هيفاء في حديثها ليسرى: “الحمد لله على سلامتك يا قلبي، حبيبتنا يسرى تعافت كلياً من كورونا والمسحة جاءت سلبية اليوم”.

وكانت هيفاء اثارت ضجة كبيرة بمنشور قالت فيه: “40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز. ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا. في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده”.

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