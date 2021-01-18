وفاة مها الحجيري في السعودية بعد يومين من تنبؤها بذلك
وفاة مها الحجيري في السعودية
حياتنا

هذا هو سبب وفاة السعودية مها الحجيري بعدما تنبأت بموتها قبل يومين

تركت تغريدة قالت فيها: "ربما أنا في هذه الأيام الأخيرة"!

كتب وطن
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تصدرت الناشطة أحاديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان وفاتها الإثنين بعد صراع مع المرض.

ووفق إعلام محلي، تم نقل مها الحجيري إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض في العظام، أثر على جهازها التنفسي، ودخلت على إثره العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة.

الأيام الأخيرة

وتنبأت مها الحجيري بوفاتها قبل يومين.

وكتبت تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “اعذروني، لم أستطع إمساك الهاتف والرد عليكم شخصاً شخصاً، لكنني اضطررت أن أدخل لأقول لكم أن يدي الاثنتين بهما أجهزة، ولدي إلتهاب رئوي حاد، وأجهزة التنفس بدونها لا أستطيع التنفس”.

وتابعت: “أنا بحالة سيئة، ولا يوجد تحسن، ربما أنا في هذه الأيام الأخيرة، إن لم أعد فقد رحلت، ودعواتكم”.

وكتبت تغريدة أخرى: “حالياً أنا أمكث في المستشفى، ولا أستطيع الرد على الخاص لأنهم يعلقون المحلول في يدي، ولا أعرف متى سأخرج، ولكن أدعو الله ألا يمر عدوي بما أمر به، لا تنسوني من دعواتكم وسامحوني”.

ودشن نشطاء هاشتاغ #وفاه_مها_الحجيري، والذي تصدر التريند في السعودية.

وعبر مغردون  عن عميق حزنهم وصدمتهم من وفاتها، وتساءلوا عن الصالح الذي فعلته في حياتها، وجعلها تتنبأ برحيلها، وحشد الدعوات لها بعد وفاتها.

من هي مها الحجيري؟

ذاع صيتها كناشطة سعودية قبل وفاتها بفترة قصيرة، وذلك بعدما بدأت تُطلع متابعيها على أوضاعها الصحية إثر دخولها المستشفى.

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ووجدت مها الحجيري تعاطفاً واسعاً مع تغريداتها التي تشرح بها ألمها.

وتردد في البداية أن سبب الوفاة هو إصابتها بـفيروس كورونا، خاصة وأنها كشفت معاناتها من التهاب رئوي حاد.

لكن  وسائل إعلام محلية اكدت أن مرضاً مزمناً في العظام هو السبب الرئيسي لوفاتها.

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