هذا هو سبب وفاة السعودية مها الحجيري بعدما تنبأت بموتها قبل يومين

تصدرت الناشطة السعودية مها الحجيري أحاديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان وفاتها الإثنين بعد صراع مع المرض.

ووفق إعلام محلي، تم نقل مها الحجيري إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الرياض، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض في العظام، أثر على جهازها التنفسي، ودخلت على إثره العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة.

الأيام الأخيرة

وتنبأت مها الحجيري بوفاتها قبل يومين.

وكتبت تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “اعذروني، لم أستطع إمساك الهاتف والرد عليكم شخصاً شخصاً، لكنني اضطررت أن أدخل لأقول لكم أن يدي الاثنتين بهما أجهزة، ولدي إلتهاب رئوي حاد، وأجهزة التنفس بدونها لا أستطيع التنفس”.

وتابعت: “أنا بحالة سيئة، ولا يوجد تحسن، ربما أنا في هذه الأيام الأخيرة، إن لم أعد فقد رحلت، ودعواتكم”.

السلام عليكم

اعذروني والله ما اقدر امسك الجوال وارد عليكم شخص شخص واضطريت ادخل واقولكم

عشان أنا يدي الاثنين فيها اجهزة وعندي التهاب رئوي كبير وعلى اجهزة التنفس بدونها ما أقدر أتنفس

أنا بحالة سيئة مافيه تحسن و ربما هذي أيامي الأخيرة

إن مارجعت فقد رحلت ودعواتكم لي — مهــــا🔕🇸🇦🤍 (@ms_s955) November 24, 2020

وكتبت تغريدة أخرى: “حالياً أنا أمكث في المستشفى، ولا أستطيع الرد على الخاص لأنهم يعلقون المحلول في يدي، ولا أعرف متى سأخرج، ولكن أدعو الله ألا يمر عدوي بما أمر به، لا تنسوني من دعواتكم وسامحوني”.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حالياً أنا متنومة بالمستشفى اعذروني ماقدرت أرد على الخاص عشان المغذي بيدي ولا أعرف متى أخرج ولكن يارب كل اللي مريت فيه حتى عدوي مايمر فيه ،، لاتنسوني من دعواتكم وسامحوني 💔 — مهــــا🔕🇸🇦🤍 (@ms_s955) November 22, 2020

ودشن نشطاء هاشتاغ #وفاه_مها_الحجيري، والذي تصدر التريند في السعودية.

وعبر مغردون عن عميق حزنهم وصدمتهم من وفاتها، وتساءلوا عن الصالح الذي فعلته في حياتها، وجعلها تتنبأ برحيلها، وحشد الدعوات لها بعد وفاتها.

الله يرحمها ويتجاوز عنها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنه يارب سخر لنا من يدعوا لنا بعد وفاتنا 😭😭

#وفاه_مها_الحجيري — غربة روح 🤍 (@AhatBhr) January 18, 2021

اللهم إجعل مها من أسعد السُعداء في قبرها اللهُم أرزقها الفسحة والضِياء وآنسها بالقرب إليك يارب العالمين اللهُم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع ، واجعلها في جنتك آمنة مطمئنه , اللهُم أرحمها رحمةً تسع السماء والارض اللهم امين 🤲🙏#وفاه_مها_الحجيري pic.twitter.com/YkfAZgzpUa — هنوو🌺🌺 (@hanoah_22) January 18, 2021

مها تعرفت عليها بأول فترة دخلت فيها التويتر من ٣سنين طول هالفترة كانت مثال للبنت المحترمة والمؤدبة و لا مرة زعلت أحد أو غلطت على أحد كانت أخت أكتر من صديقة بالنسبة لي

و هي الصورة بخطها لعلها صدقة جارية لها

الله يرحمها ويغفرلها

#وفاه_مها_الحجيري pic.twitter.com/KcM1T7eLpJ — H🇸🇾 (@Hna_H93) January 18, 2021

من هي مها الحجيري؟

ذاع صيتها كناشطة سعودية قبل وفاتها بفترة قصيرة، وذلك بعدما بدأت تُطلع متابعيها على أوضاعها الصحية إثر دخولها المستشفى.

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ووجدت مها الحجيري تعاطفاً واسعاً مع تغريداتها التي تشرح بها ألمها.

وتردد في البداية أن سبب الوفاة هو إصابتها بـفيروس كورونا، خاصة وأنها كشفت معاناتها من التهاب رئوي حاد.

لكن وسائل إعلام محلية اكدت أن مرضاً مزمناً في العظام هو السبب الرئيسي لوفاتها.

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