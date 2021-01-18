عائض القرني يبرر ما فعله في منزله
عائض القرني
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هذا ما فعله عائض القرني مع الجيران والعمال والخدم ليبرر فعلته مع رجل الأعمال علي العمري

كتب وطن
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دافع الداعية السعودي عائض لقرني عن مشهد البذخ والتبذير بعد وليمة أعدها في منزله لرجل الأعمال .

وفي تبريره للمشهد الذي أحدث ضجة كبيرة، قال القرني إن عدد الضيوف الحاضرين كانوا أكثر مما ظهر في مقطع الفيديو الذي وثق الوليمة.

وأضاف خلال مقطع صوتي خاص به، جرى تداوله ، أنه قام بذبح 3 خراف في الوليمة التي بلغ عدد ضيوفها ما بين 45 إلى 50 شخصاً.

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إلا أن الفيديو الذي تم تصويره للوليمة لا يُبين هذا العدد حول مائدة الطعام، ويقتصر فقط على من دخل في البداية فقط، بحسبه.

وزّع ما زاد من الوليمة

وتابع الداعية أنه لم  يقم برمي أي شيء مما زاد من تلك الوليمة.

وذكر القرني أنه قام بتوزيع ما زاد منه وليمته على الجيران والعمال والسائقين والخدم بالمنزل.

وختم القرني رسالة دفاعه تلك بالقول إن الناس تبحث عن “الزلات” وتتصيّد الأخطاء له.

واستشهد الداعية بقيام النبي إبراهيم عليه السلام بذبح عجل سمين لثلاثة ضيوف كانوا في ضيافته.

ردود فعل غاضبة

وخلال الساعات الماضية تداول النشطاء مقطع فيديو أثار موجة جدل وانتقاد كبيرة حول الداعية .

ووثق المقطع وليمة بذبائح وطعام وفير، خلال استضافة القرني لرجل الأعمال علي حسن العمري. ا

ووجه نشطاء سياط الانتقاد واللوم للقرني على هذا التبذير الذي طالما نهى عنه وحذر منه.

يشار الى أن “القرني” أصيب مؤخراً بفيروس كورونا و تدهورت صحته، وأدخل قسم العناية المركزة.

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