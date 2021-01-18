مفاجأة من العيار الثقيل .. لماذا رفضت إدارة برشلونة ضم رونالدو وميسي معاً ؟!

كشف الرئيس السابق لفريق برشلونة الإسباني والمرشح الحالي “خوان لابورتا” 58 عاماً، في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية يوم الإثنين الماضي، في رفض إدارة فريق برشلونة عام 2003م التعاقد مع الدون البرتغالي “كريستانو رونالد” 35 عاماً المهاجم السابق في فريق ريال مدريد الإسباني وهداف الدوري الإيطالي بعد رحيله عن الفريق الملكي إلى صفوف فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”.

الفرصة الذهبية

وأكد المرشح لرئاسة فريق برشلونة الإسباني” خوان لابورتا”، أنه عندما كان رئيساً لإدارة برشلونة الإسباني سابقاً في الفترة 2003 وحتى عام 2010م، كان أمامه فرصة ذهبية في ضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الكتالوني، عندما كان بين صفوف فريق سبورتنج لشبونة في صيف 2003م، من أجل اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي 33عاماً، ولكنه رفض ذلك.

لابورتا: كانت لدينا الفرصة للتوقيع مع كريستيانو رونالدو بـ17 مليون يورو. لكن في ذلك الوقت استثمرنا بـ رونالدينهو, كريستيانو كان يلعب في الطرف. تم رفضه ولست نادم على ذلك pic.twitter.com/EWnGKI9VLt — FCB World (@FCBW_A7) January 13, 2021

وأردف المحامي لابورتا، قائلاً: ” النادي الإسباني أيضاً على بعد خطوات قليلة من خطف اللاعب رافانيل ماركيز من التعاقد معه، وقد عرض وكيله نفسه إمكانية ضم الدون البرتغالي كريستيانو بصفقة تبلغ قيمتها 17 مليون يورو، مشيراً أن إدارة برشلونة آنذاك فضلت الاستثمار بالأسطورة البرازيلية رونالدينيو، حيث كانت صفقة ناجحة وحققت إدارة الفريق معه لقبين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب حصول اللاعب على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم على المستوى الشخصي عام 2005م”.

اقرأ المزيد: الدون البرتغالي رونالدو يحطمُ رقماً قياسياً جديداً مع يوفنتوس الإيطالي فما هو؟!

المان يونايتد

ولم يبدي رئيس برشلونة السابق ” لابورتا” أي شعور بالندم حيال التفريط بضم الأسطورة البرتغالية الدون رونالد عام 2003، الذي رحل عن صفوف لشبونة البرتغالي إلى فريق ” المان يونايتد” الإنجليزي.

وأوضح لابورتا، أنه كان أمام خيارين كأوراق رابحة لدعم صفوف الفريق ” الكتالوني” في ضم البرتغالي رونالدو، والبرازيلي المعتزل حالياً ” رونالدينيو” 40 عاماً، ليقوم هو وإدارة فريق بتفضيل البرازيلي عن الدون البرتغالي من أجل التعاقد معه.

ويتصدر المهاجم البرتغالي ومحطم الأرقام القياسية كريستيانو رونالدو في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفاً، إلى جانب تحطيمه رقم قياسي مؤخراً مع بداية العام الجديد 2021 في وصول أهدافه إلى رقم 758 في مسيرته الكروية داخل الملاعب الأوروبية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..