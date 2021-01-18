ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
Imageرياضة

مفاجأة من العيار الثقيل .. لماذا رفضت إدارة برشلونة ضم رونالدو وميسي معاً ؟!

كتب وطن
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كشف الرئيس السابق لفريق الإسباني والمرشح الحالي “خوان لابورتا” 58 عاماً، في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية يوم الإثنين الماضي، في رفض إدارة فريق برشلونة عام 2003م التعاقد مع الدون البرتغالي “كريستانو رونالد” 35 عاماً المهاجم السابق في فريق ريال مدريد الإسباني وهداف الدوري الإيطالي بعد رحيله عن الفريق الملكي إلى صفوف فريق “السيدة العجوز”.

الفرصة الذهبية

وأكد المرشح لرئاسة فريق برشلونة الإسباني” خوان لابورتا”، أنه عندما كان رئيساً لإدارة برشلونة الإسباني سابقاً في الفترة 2003 وحتى عام 2010م، كان أمامه فرصة ذهبية في ضم اللاعب البرتغالي كريستيانو إلى صفوف الفريق الكتالوني، عندما كان بين صفوف فريق سبورتنج لشبونة في صيف 2003م، من أجل اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل 33عاماً، ولكنه رفض ذلك.

وأردف المحامي لابورتا، قائلاً: ” النادي الإسباني أيضاً على بعد خطوات قليلة من خطف اللاعب رافانيل ماركيز من التعاقد معه، وقد عرض وكيله نفسه إمكانية ضم الدون البرتغالي كريستيانو بصفقة تبلغ قيمتها 17 مليون يورو، مشيراً أن إدارة برشلونة آنذاك فضلت الاستثمار بالأسطورة البرازيلية ، حيث كانت صفقة ناجحة وحققت إدارة الفريق معه لقبين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب حصول اللاعب على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم على المستوى الشخصي عام 2005م”.

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المان يونايتد

ولم يبدي رئيس برشلونة السابق ” لابورتا” أي شعور بالندم حيال التفريط بضم الأسطورة البرتغالية الدون رونالد عام 2003، الذي رحل عن صفوف لشبونة البرتغالي إلى فريق ” المان يونايتد” الإنجليزي.

وأوضح لابورتا، أنه كان أمام خيارين كأوراق رابحة لدعم صفوف الفريق ” الكتالوني” في ضم البرتغالي رونالدو، والبرازيلي المعتزل حالياً ” رونالدينيو” 40 عاماً، ليقوم هو وإدارة فريق بتفضيل البرازيلي عن الدون البرتغالي من أجل التعاقد معه.

ويتصدر المهاجم البرتغالي ومحطم الأرقام القياسية كريستيانو رونالدو في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفاً، إلى جانب تحطيمه رقم قياسي مؤخراً مع بداية العام الجديد 2021 في وصول أهدافه إلى رقم 758 في مسيرته الكروية داخل الملاعب الأوروبية.

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